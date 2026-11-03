В кабинете Буданова заметили необычную икону: о чем перед ней молятся

Ее связывают с молитвами о семье, рождении детей и помощи в жизненных трудностях

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Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал события в Петропавловской Борщаговке. Во время обращения в кадр попал православный образ. Это Вифлеемская икона Божией Матери с младенцем Иисусом Христом.

Буданов опубликовал обращение 3 ноября в своем официальном канале. На видео икона видна слева от зрителя – рядом с оружием и под большой картиной с цветами.

Во время обращения Буданова в кадре заметили Вифлеемскую икону

Что Буданов сказал о событиях под Киевом

"Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны, так же как будут сделаны выводы внутри силовых структур. Генеральная прокуратура и соответствующие органы уже начали объективное расследование", – заявил глава ОП.

Чем отличается Вифлеемская икона

Главная особенность образа – улыбающаяся Богородица. На большинстве икон ее изображают серьезной или скорбящей, а здесь ее лицо выглядит мягким и радостным.

Икона относится к типу "Одигитрия", что означает "Путеводительница". Богородица держит младенца Христа и указывает на него как на путь к спасению. В руке Иисуса – держава, символ царской власти; другой рукой он благословляет молящихся.

Оригинал иконы хранится в базилике Рождества Христова в Вифлееме, возле Пещеры Рождества. Перед этим образом верующие молятся Богородице о защите семьи, даровании детей и помощи при родах. Также просят укрепить веру, утешить душу, избавить от скорбей и помочь найти верный жизненный путь.

Буданов посещает богослужения с женой

О религиозной жизни Буданова рассказывал руководитель Службы военного капелланства ГУР Минобороны Константин Холодов. В интервью Янине Соколовой он назвал Буданова верующим православным христианином.

"Буданов приходит с женой на богослужения, которые я провожу. Он не просто стоит и смотрит, он включен в процесс, молится, исповедуется, причащается", – рассказал Холодов.

Ранее в кабинете Буданова замечали и другую религиозную икону. В обращении ко Дню вышиванки 21 мая, который совпал с Вознесением Господним, за его плечом стояла икона "Молитва задержания". Этот апокрифический образ связывают с молитвой старца Пансофия Афонского; церковь относится к нему с осторожностью из-за жестких обращений против врагов в тексте молитвы.