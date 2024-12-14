Вот как закинуть "Вовину тысячу" пострадавшим от российской агрессии - Леся Литвинова
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Волонтер, глава благотворительного фонда "СВОЇ", бывшая военнослужащая Леся Литвинова о том, как передать средства "зимней поддержки" на помощь
Честно — я была поражена тем, что только 4 процента людей потратили "Вовину тысячу" на ВСУ, потому что помню массовое возмущение тем, что деньги так бездарно тратятся.
Но потом вспомнила, что живу в очень маленьком пузырьке. Пожалуй, это и есть 4 процента. Потому что целый день меня спрашивают, как перевести эти деньги в фонд. Свои 2 тысячи, кстати, именно туда я и забросила.
На всякий случай напомню алгоритм.
В приложении выбираете раздел "Добро", опускаетесь в самый низ и тыкаете "Нет нужного фонда"
далее в поисковом окне вводите код ЕГРПОУ
39293651
Переводить можно на любой из трех счетов, которые вы увидите.
С Моно так не работает. Как и с другими банками. Потому что у нас там нет официальных счетов. Единственный вариант – потратить эту тысячу на коммуналку, а нам забросить с основного счета.
Сделайте репост, если не жалко. Вдруг кто не знает куда неожиданное богачество деть.
Источник: Facebook Леси Литвиновой
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