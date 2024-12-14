Волонтер, глава благотворительного фонда "СВОЇ", бывшая военнослужащая Леся Литвинова о том, как передать средства "зимней поддержки" на помощь

Честно — я была поражена тем, что только 4 процента людей потратили "Вовину тысячу" на ВСУ, потому что помню массовое возмущение тем, что деньги так бездарно тратятся.

Но потом вспомнила, что живу в очень маленьком пузырьке. Пожалуй, это и есть 4 процента. Потому что целый день меня спрашивают, как перевести эти деньги в фонд. Свои 2 тысячи, кстати, именно туда я и забросила.

На всякий случай напомню алгоритм.

В приложении выбираете раздел "Добро", опускаетесь в самый низ и тыкаете "Нет нужного фонда"

далее в поисковом окне вводите код ЕГРПОУ

39293651

Переводить можно на любой из трех счетов, которые вы увидите.

С Моно так не работает. Как и с другими банками. Потому что у нас там нет официальных счетов. Единственный вариант – потратить эту тысячу на коммуналку, а нам забросить с основного счета.

Сделайте репост, если не жалко. Вдруг кто не знает куда неожиданное богачество деть.

Источник: Facebook Леси Литвиновой