Голосование в Общественный антикоррупционный совет сорвано. Придется нести ответственность, господин Министр - Юрий Гудыменко
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Младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" подчеркнул, что не верит в случайность
Господин Рустем Умеров, как вы и ваши подчиненные могут объяснить, что:
1. Голосование в Общественный антикоррупционный совет фактически сорвано – и сорвано только и исключительно Министерством обороны;
2. Несмотря на то, что голосование должно было начаться в 9:00, некоторые голосовали и публично отчитывались об этом уже в 8:00, а значит, выборы начались уже "с бюллетенями в ящике";
3. Выборы, которые вы и без того откладывали больше полугода, теперь вероятно придется отменять и проводить заново – а значит, вы и ваши подчиненные продолжат действовать без работающего Антикоррупционного Совета.
И мы должны поверить, что это была случайность?
За это придется нести ответственность, господин Министр. Кому-то политическое, а кому-то и более серьезное.
Dixi.
Источник: Facebook-страница Юрия Гудыменко
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