Младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" подчеркнул, что не верит в случайность

Господин Рустем Умеров, как вы и ваши подчиненные могут объяснить, что:

1. Голосование в Общественный антикоррупционный совет фактически сорвано – и сорвано только и исключительно Министерством обороны;

2. Несмотря на то, что голосование должно было начаться в 9:00, некоторые голосовали и публично отчитывались об этом уже в 8:00, а значит, выборы начались уже "с бюллетенями в ящике";

3. Выборы, которые вы и без того откладывали больше полугода, теперь вероятно придется отменять и проводить заново – а значит, вы и ваши подчиненные продолжат действовать без работающего Антикоррупционного Совета.

И мы должны поверить, что это была случайность?

За это придется нести ответственность, господин Министр. Кому-то политическое, а кому-то и более серьезное.

Dixi.

Источник: Facebook-страница Юрия Гудыменко