Эксперт Офиса реформ Кабинета Министров Украины, специалист по стратегическим коммуникациям Максим Гардус об аварии на EstLink 2

25 декабря 2024 года стало днем, вновь напомнившим Европе об уязвимости ее критической инфраструктуры. Повреждение кабеля "EstLink 2", соединяющего энергосистемы Финляндии и Эстонии, привлекло внимание как местных правительств, так и международного сообщества. Хотя отключение не повлияло на энергоснабжение потребителей, оно подвергло сомнению безопасность стратегических объектов Балтийского региона. Сразу возникли вопросы: это техническая неисправность или часть целенаправленных действий, направленных на подрыв стабильности? Реакция европейских политиков свидетельствует о том, что инцидент считают не только технической проблемой, но и потенциальной угрозой геополитического характера.

Кабель "EstLink 2" был введен в эксплуатацию в 2014 году и стал вторым подводным энергетическим сообщением между Финляндией и Эстонией. Его общая протяженность составляет 170 километров, из которых 145 проходят дном Финского залива. Мощность кабеля – 650 мегаватт, что позволяет значительно повысить объемы передачи электроэнергии между странами. В сочетании с "EstLink 1", введенным в действие в 2006 году, он обеспечивает стабильный обмен электроэнергией между Балтийским и Скандинавским регионами. Строительство кабеля финансировалось Европейским Союзом в 100 миллионов евро, что стало частью общей стратегии интеграции энергетических рынков ЕС.

Авария на "EstLink 2" — не первый случай повреждения критической инфраструктуры в Балтийском регионе. В последние годы здесь фиксировались диверсии на подводных кабелях связи, а также на трубопроводах. Хотя официальные расследования этих случаев продолжаются, частота подобных инцидентов вызывает подозрение в целенаправленном характере этих действий. Балтийское море становится ареной борьбы за энергетическую безопасность, а подводная инфраструктура – мишенью для тех, кто стремится дестабилизировать регион. Событие из "EstLink 2" в очередной раз подчеркивает, что эти угрозы реальны и требуют адекватного ответа.

Эстонский оператор системы передачи электроэнергии Elering и финский Fingrid оперативно приступили к расследованию причин инцидента и организовали ремонтные работы.

Эстонский министр экономики и инфраструктуры Таави Аас отметил, что инцидент EstLink 2 подчеркивает важность инвестиций в надежность энергетической инфраструктуры и необходимость диверсификации энергоснабжения для обеспечения энергетической безопасности страны.

Финский министр экономики Мика Линтила также выразил обеспокоенность по поводу инцидента, отметив важность тесного сотрудничества между Финляндией и Эстонией в сфере энергетики для обеспечения стабильности поставок электроэнергии в регионе.

Рихард Колс, евродепутат от Латвии, одним из первых высказался о ситуации с повреждением "EstLink 2", отметив ее потенциальную эскалационную природу. В своем обращении он подчеркнул, что частота подобных инцидентов больше не выглядит случайной. По его мнению, это могут быть целенаправленные действия, испытывающие способность Европы реагировать на такие угрозы. Политик призвал к усилению мониторинга Балтийского моря, разворачиванию групп быстрого реагирования и обеспечению безопасности критически важной инфраструктуры. Его заявление поддержали и другие европейские лидеры, отмечая необходимость коллективного ответа, чтобы защитить не только энергетическую сеть, но и региональную стабильность в целом.

В целом с момента запуска в 2014 году "EstLink 2" стал ключевым элементом интеграции энергосистем Балтийского региона с европейским энергетическим рынком. Он не только повысил энергетическую надежность Финляндии и Эстонии, но и существенно снизил зависимость Балтийских стран от энергоресурсов России. До строительства этого кабеля энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы оставались тесно интегрированы с российской сетью, что создавало значительные риски политического и экономического влияния. Ввод в эксплуатацию "EstLink 2" стал символом стремления к энергетической независимости. Благодаря этой линии Эстония смогла значительно сократить закупки электроэнергии из России, используя электроэнергию с европейских рынков, что гарантировало стабильность поставок и конкурентные цены.

Инциденты с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море, в частности авария на "EstLink 2", происходят в контексте роста напряжения между ЕС и Россией и демонстрируют новые угрозы со стороны тех, кто стремится ослабить европейское единство Россия давно использует энергоресурсы как инструмент геополитического влияния, и будь какое уменьшение ее доминирования на энергетических рынках рассматривается как вызов. В случае Балтийского региона утрата зависимости от российской электроэнергии уменьшает возможности Кремля влиять на политические решения этих стран. Хотя официального подтверждения причастности России к повреждению нет, логика геополитической борьбы вынуждает подозревать выгоду именно с ее стороны.

Повреждение "EstLink 2" подвергает сомнению способность Европы обеспечивать безопасность своих стратегических объектов, одновременно открывая новый фронт в борьбе за энергетическую независимость. Это событие напоминает, что безопасность энергетической инфраструктуры – это не только вопрос технического обслуживания, но и стратегическое планирование и эффективное международное сотрудничество. Усиление морского наблюдения является одним из первых шагов, но этого недостаточно. Необходима полная интеграция усилий ЕС, НАТО и отдельных стран для создания системы мониторинга и быстрого реагирования на подобные угрозы. Только так можно обеспечить безопасность ключевых объектов, таких как "EstLink 2".

Инцидент с кабелем EstLink 2 является предупреждением для всех стран ЕС. Защита критически важной инфраструктуры должна стать приоритетом для каждого государства-члена. Инвестиции в безопасность, инновационные технологии для мониторинга подводных объектов и международное сотрудничество являются необходимыми условиями для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Европа должна также разработать эффективный механизм привлечения к ответственности тех, кто стоит за такими инцидентами, ведь безнаказанность лишь подпитывает новые угрозы.