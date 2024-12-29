Медиаэксперт, бывший замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин рассказал, какие проблемы могут возникнуть у Путина после сбития самолета Азербайджана

Кто знает, возможно, это и станет тем черным лебедем, который приведет к переменам. Похоже, что кремлевский мачо-мен не сможет стерпеть и будет продолжать унижать своего визави, который все объяснит Эрдогану.

А тот, в свою очередь, примет решение, что достаточно играть с этим прихлопнутым, потому что это мешает бизнесу.

Следует особо упомянуть, что Турция уже сбивала российский самолет. И тогда, насколько я помню, никто ни перед кем не извинялся. Так как сбитие было полностью легитимным. Был российский боевой самолет, который вторгся на территорию Турции и не отвечал на требования по радио.

В данном случае Алиев озвучил свои комитменты своей аудитории относительно требований к Кремлю.

1. Извиниться (уже сделано Путиным в телефонном разговоре);

2. Признать свою вину (это не сделано, поскольку медиа написали, что Путин принес извинения за то, что "трагедия произошла", якобы сама собой, над территорией России);

3. Наказать виновных – то есть, криворуких пво-шников Кадырова, которых Кадыров должен сдать.

Какие здесь проблемы, на которые вам нужно обратить внимание!

Во-первых, с признанием вины есть проблемы, поскольку не понятно, за что именно следует признать вину.

Дело в том, что на территории Чечни не существует ни одного правового режима, в рамках которого могла бы действовать установка противовоздушной обороны "Панцирь С1". Не существует официальных документов, согласно которым экипаж установки "Панцирь С1" мог бы проводить боевую работу в районе города Грозного и его аэропортов. Ну, какие-то "наряды" может и есть. Но, "еСВеО" производится за 1000 км от Грозного. А потому, либо – надо формально признавать, что эсвео немного расширилась за последний период, либо признавать тот факт, что экипаж "Панцирь С1" действовал по собственному усмотрению.

И, как в случае со Стрелковым и экипажем "Бук-М1", они сами нажали кнопку, а Путин – ни при чем.

Если бы такая фигня была в Бурятии, то никаких проблем.

Но, фигня случилась в феодальном владении ужасного Дон-Дона, который своих сдавать не будет, потому что тогда свои сдадут его еще быстрее.

Это рождает очень большие вопросы.

Во-вторых, требование Алиева – наказать виновных.

Виновные – подчиненные Дон-Дону и, следовательно, он сам.

Дон-Дон – неприкасаемый. Наказать Дон-Дона нельзя.

И, не наказать Дон-Дона нельзя, потому что Алиев этого требует.

То есть, или нужно испортить отношения с ключевым вассалом, который удерживает супер-лояльную преторианскую гвардию. Или – испортить отношения с другом Эрдогана, который уже залил тебе немного сала за шкуру в Сирии, и не прочь залить еще немного.

Другими словами Путин сейчас в клинче, или он теряет Кадырова, или он теряет Эрдогана.

Источник: пост Золотухина в Facebook