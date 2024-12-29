Политтехнолог Алексей Голобуцкий говорит, что Путин выбрал Кадырова и отдаляется от Азербайджана

Интересно разворачиваются события вокруг сбитого российской ПВО азербайджанского самолета: Путин даже раскошелился извиниться, только с отсылкой к коварным украинским дронам, которые на самом деле и пробовали сбить, а самолет AZAL прямо под пули попался. Но Алиев публично заявил, что этого мало.

"Путин извинился за трагический инцидент, произошедший в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. … Самолет шел по расписанию и пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. Но в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые БПЛА и российские средства ПВО отражали эти нападения".

Алиев, тем не менее, не захотел забыть о катастрофе после размытых извинений. "Российская сторона хочет замять это дело и, конечно, это никому не делает чести". То есть Алиев уже публично обесценил слова Путина. Опустил его, фактически (И рассчитывает, что мстительный и злопамятный Путин это проигнорирует? Вряд ли. Итак, Алиев имеет основания желать возобновления определенной дистанции с Кремлем).

Чего же хочет Алиев от Путина? "Мы четко донесли наши требования российской стороне, они были переданы уже 27 декабря. В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, признать свою вину. В-третьих, наказать виновных, привлечь их к уголовной ответственности и выплатить компенсацию как государству, так и пострадавшим пассажирам и членам экипажа. Часть из них уже было выполнено вчера. Я надеюсь, что остальные наши требования также будут удовлетворены", — сказал Алиев.

Вот только Кремль через официальные СМИ ("Раша Тудей") все же уже обозначил свою позицию: вина на Украине, Россия вины не признает, это намеренные действия Украины, чтобы помешать улучшению отношений Баку и Москвы. В смысле, *** тебе, Алиев, а не компенсации и тем более не суд над кадыровскими точными зенитчиками и операторами РЭБ.

То есть теперь, когда пришлось выбирать между дружескими отношениями с Азербайджаном и интересами бойцов Кадырова, Путин избрал Кадырова. Выходит, Путин уверен, что последствия для него и России от оскорбления кадыровцев будут заметно хуже, чем последствия от охлаждения отношений с Азербайджаном.

Ждем реакции Алиева. Вряд ли он промолчит на столь очевидную демонстрацию его места и места Азербайджана в приоритетах Кремля. Первые шаги уже сделаны: азербайджанский Кабмин заявил, что через 2 дня, с 1 января, ужесточает правила пребывания для граждан РФ. Граждане России, прибывающие в Азербайджан в безвизовом порядке, не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года.

Это – стандартный, можно сказать, вид дипломатической демонстрации обиды. Но сомнительно, что Алиев этим ограничится. Этого очевидно недостаточно для убедительного дистанцирования от России. Следовательно, очевидно, должны быть и следующие более жесткие шаги.

Источник: пост Голобуцкого в Facebook