Зеленский поговорил с президентом Азербайджана и выдвинул требование РФ

Нужно тщательно расследовать причины катастрофы

Президент Украины провел разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил ему лично и всему азербайджанскому народу соболезнования по поводу крушения рейса J2-8243. На фоне этого Владимир Зеленский выдвинул четкое требование к России — Кремль должен "предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию".

Информация об этом появилась на официальной странице Зеленского в Telegram. По его словам, "ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование катастрофы".

Владимир Зеленский отметил, что на фото и видео четко видны повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО.

"Провел разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования ему и азербайджанскому народу в связи с ужасной катастрофой рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний". Мы отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета.

Ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле. Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию. На фото и видео четко видны повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО", — говорится в сообщении.

При этом президент Украины подчеркнул, что мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами.

"Кроме того, мы договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что сначала он направлялся из Баку в Грозный, однако не смог сесть из-за густого тумана. После этого он двинулся в сторону Актау, где упал недалеко от аэропорта. Погибли по меньшей мере 39 человек из 69 находившихся на борту. В первые часы после аварии сообщалось, что причиной падения могло стать столкновение с птицей.

Однако позже стало известно, что причиной авиакатастрофы самолета Embraer 190AR, потерпевшего катастрофу в Казахстане, была работа российской ПВО. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв перед крушением. Кроме того, на корпусе самолета были обнаружены следы, которые можно идентифицировать, как осколочное поражение. Также известно, что аэропорты Грозного и Махачкалы отказались принимать самолет, а вместо этого почему-то отправили его в Актау на другом берегу Каспийского моря – скорее всего рассчитывая, что самолет упадет в воду или разобьется.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков обвинил Россию в катастрофе самолета. Фактически это первое обвинение, которое высказано России представителем власти Азербайджана.