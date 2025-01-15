Переговоры по транзиту больше не актуальны. Ракетная атака по Украине - лучший ответ для Фицо - Денис Казанский
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Блогер, журналист и политический обозреватель считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит сказать, что переговоры по транзиту больше не актуальны
Россия сегодня нанесла очередной массированный удар по энергетической и газотранспортной инфраструктуре.
Считаю, что это лучший ответ Фицо на все его истерики и претензии.
На месте Зеленского я бы написал сейчас: "Извините, переговоры по транзиту больше не актуальны. Ваш друг Путин разбомбил трубу и сделал транзит невозможным. Мы поговорим про транзит газа когда вы убедите его убраться из Украины и не бомбить нас".
Кстати, хорошо было бы записать такое обращение на словацком к словакам. Сейчас это легко сделать с помощью ИИ. Думаю, все словацкие СМИ это точно бы процитировали. Стоит постоянно напоминать, кто реальный источник проблем Восточной Европы.
Источник: Telegram-канал Дениса Казанского.
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