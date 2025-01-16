У россиян наступила эпоха "бесконечных" толп живой силы и "буханок" - Александр Коваленко
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Военный обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко о потерях россиян на фронте
Первая половина января пройдена и, как всегда, можно сделать несколько выводов по намеченным потерям РОВ (российских оккупационных войск) за месяц.
Потери о/с (личного состава) будут неизменно высокими, возможен ли рекорд по потерям человеческого ресурса? Не исключаю.
Также показательна категория автотранспорта, которая в январе может установить абсолютный рекорд потерь.
Собственно, люди и колымаги. Эпоха бесконечных механизированных колонн и штурмов прошла, настала эпоха "бесконечных" толп живой силы и "буханок". Но нет ничего бесконечного.
Источник: пост Коваленко в Telegram
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