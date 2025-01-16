Идут на фронт "слепые", голые и босые. Почему у россиян возникли проблемы с выпуском танков

Технический "каннибализм" оккупантам не помогает

Россия испытывает огромные проблемы с производством и ремонтом боевых танков из-за несовершенства промышленной базы, нехватки комплектующих и традиционной коррупции в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Поэтому оккупанты вынуждены прибегать к техническому "каннибализму", чтобы укомплектовать хотя бы часть бронетехники.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он объяснил, как это отражается на ситуации на фронте.

— Подавляющее большинство танковых циклов в России неполного формата, то есть, если они танк даже сделают, там может не быть приборов ночного видения, потому что их негде взять, — говорит военный эксперт. — Они их где-то брали, чтобы комплектовать тот или иной тип танка. То есть, это уже "недоделка".

Братчук пояснил, что сложности с комплектацией касаются и ремонта находившейся на складах бронетехники.

— Что-то снимается с хранения, а там все украли. А то, что с ремонта или с базы хранения берут, потом выдают за новый танк. То есть, российская военная коррупция никуда не делась. И это довольно весомый довод. Но главное — этому производству сегодня многого не хватает, — говорит спикер УДА.

Он обратил внимание на сводки Генштаба ВСУ, который ежедневно публикует потери врага в живой силе и технике.

— Там стало меньше пораженных танков. Украинские воины стали менее точными? Напротив, профессиональное мастерство выросло. Это прежде всего потому, что танки меньше применяют на тех или иных направлениях. Их используют как гаубицы с замаскированных позиций плюс технологии, которые изменили ход этой войны — это летящие и поражающие дроны. Поэтому нужно максимально все скрыть, а чтобы таких поражений не было, нужно отходить на замаскированные позиции, — говорит военный эксперт.

Он пояснил, что удары дальнобойных дронов по объектам ОПК в глубине России приводят к срывам выпуска тяжелой боевой техники, необходимой врагу на передовой.

— Меня интересует, чтобы производство вражеское было "выбито", чтобы на фронт танк шел необорудованный, "слепой", "голый-босой" приехал и его лупанули. Разве от хорошей жизни россияне просят оружие по всему миру, в том числе и танки. "Мосфильм" отдал свои танки, мы над этим посмеялись, но это правда — их забрали, чтобы они воевали, — Братчук предположил, что они уже могут быть уничтожены.

Он добавил, что именно из-за тяжелых потерь россияне выпрашивают у Северной Кореи гаубицы и другую боевую технику.

— Надеюсь, у России именно такой технической составляющей станет меньше. И танков, и артиллерийских систем – ствольных и залпового огня – и это отразится на жизни фронта, – подытожил военный эксперт.

Напомним, "Телеграф" писал, что из-за нехватки тяжелой боевой техники российские оккупанты вынуждены обшивать броней грузовики и штурмовать украинские позиции.