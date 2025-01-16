Россияне захватили очередное село и продвинулись, а у ВСУ есть успех: какая сейчас ситуация на фронте (карта)

DeepState публикует обновленную карту боев

Россияне оккупировали Нескучное и продвинулись еще в ряде населенных пунктов в Донецкой области. Тем временем Силы обороны Украины восстановили положение возле Успеновки.

Об этом в четверг, 16 января, информирует проект DeepState. Там отмечается, что продвижение противника зафиксировано в частности в Торецке и Времевке.

"Враг оккупировал Нескучное, а также продвинулся во Времевке, Торецке, Котлино, возле Удачного, Янтарного, Нововасильевки, Сухих Ялов", – говорится в сообщении.

Тем временем у украинских военных успехи возле Успеновки. Им удалось восстановить свое положение в районе этого населенного пункта.

Отметим, что официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.

DeepState публикует обновленную карту боев, где уже внесены изменения за последние сутки.

Стоит добавить, что 11 января DeepState заявил, что россияне оккупировали Курахово, однако официальной информации об этом нет. Помимо захвата Курахово, россияне имели и другие продвижения в Донецкой области. Враг продвинулся возле Андреевки, Соленого и Новоселки.

Затем 14 января было сообщено о захвате россиянами села Зеленого. Тогда же враг продвинулся в Торецке, Песчаном, Ясеновом, Новом Комаре, возле Воздвиженки, Удачного, Успеновки, Новоелизаветовки, Славянки, Нескучного и Андреевки".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за весь прошлый, 2024 год, россияне захватили около 3 650 квадратных километров нашей земли. При этом, самые большие территориальные потери приходятся на Донецкую и Харьковскую области. Также продвижение врага за год произошло в Луганской, Запорожской и Херсонской областях.