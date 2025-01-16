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У росіян настала епоха "нескінченних" натовпів живої сили і "буханок" - Олександр Коваленко

Автор
Олександр Коваленко
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Автор
У росіян настала епоха "нескінченних" натовпів живої сили і "буханок" Новина оновлена 16 січня 2025, 14:34

Військовий оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко про втрати росіян на фронті

Перша половина січня пройдена і, як завжди, можна зробити кілька висновків з намічених втрат РОВ (російські окупаційні війська) за місяць.

Втрати о/с (особового складу) будуть незмінно високими, це вже очевидно. Чи можливий рекорд із втрат людського ресурсу? Не виключаю.

Також показова категорія автотранспорту, яка у січні може встановити абсолютний рекорд втрат.

Власне, люди та колимаги. Епоха нескінченних механізованих колон і штурмів пройшла, настала епоха "нескінченних" натовпів живої сили та "буханок". Але немає нічого нескінченного.

Джерело: пост Коваленка у Telegram.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати