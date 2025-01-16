У росіян настала епоха "нескінченних" натовпів живої сили і "буханок" - Олександр Коваленко
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Військовий оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко про втрати росіян на фронті
Перша половина січня пройдена і, як завжди, можна зробити кілька висновків з намічених втрат РОВ (російські окупаційні війська) за місяць.
Втрати о/с (особового складу) будуть незмінно високими, це вже очевидно. Чи можливий рекорд із втрат людського ресурсу? Не виключаю.
Також показова категорія автотранспорту, яка у січні може встановити абсолютний рекорд втрат.
Власне, люди та колимаги. Епоха нескінченних механізованих колон і штурмів пройшла, настала епоха "нескінченних" натовпів живої сили та "буханок". Але немає нічого нескінченного.
Джерело: пост Коваленка у Telegram.
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