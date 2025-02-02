Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера объяснил опасности военных выборов

Выборы и широкомасштабная война. Важно отметить, что после Второй мировой войны для демократического мира существуют общие (основные) принципы избирательного права, на которые они согласились в международных актах – Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года, (европейской) Конвенции о защита прав человека и основных свобод 1950 года.

Обычно эти принципы также зафиксированы, а иногда и расширены, в конституциях суверенных государств мира.

Например, принцип всеобщих выборов предполагает возможность для всех избирателей обеспечить право голоса, в том числе для переселенцев и беженцев.

Принцип свободных выборов предполагает два важных элемента: возможность для избирателя свободно сформировать свою политическую волю; возможность для избирателя свободно воплотить свою политическую волю.

Без принуждения, обмана, подкупа и так далее.

Поэтому во время широкомасштабных боевых действий реализовать эти 2 принципа (из пяти существующих конституционных принципов) невозможно.

Следовательно, процесс, который не основывается на основных принципах избирательного права, не является избирательным.

Как следствие возникнут вопросы легитимности (признания) этих выборов как внутри страны, так и снаружи.

Отдельно не касаюсь других, не менее важных рисков, в частности для единства общества во время гипотетических "выборов" в условиях активной внешней агрессии РоZZии.

Но, казалось бы, это вещи самоочевидные.

Более подробно об этом пишут и озвучивают аналитики, в частности, из Центра политико-правовых реформ, Украинского Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, Международного фонда избирательных систем (IFES), Гражданской сети "Опора", Комитета избирателей Украины.

Источник: пост Магеры в Facebook.