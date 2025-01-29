Выборы президента будут "соревнованием обвинений". Почему в рейтингах уже есть Залужный и Буданов

Избирательный процесс может начаться только после прекращения военного положения

В предстоящих выборах президента Украины деструктива будет больше, чем конструктива То, что уже сейчас в разных рейтингах по этому поводу появляются фигуры экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и начальника ГУР Кирилла Буданова, может не указывать ни на какие принятые решения.

Как пояснил политолог Олег Саакян в эфире программы "Зараз!" на YouTube-канале Telegraf UA, если это рейтинги оппонентов, Залужного и Буданова могут включать в них, чтобы противопоставить и вызвать напряжение внутри властной команды. Однако, добавил он, измеряется рейтинг любого, кто имеет национальную узнаваемость, чтобы не получить "сюрприза" во время выборов.

Представители военной элиты сейчас в Украине на слуху и пользуются определенным доверием. В то же время, говорит Саакян, важно понимать, что рейтинг доверия к человеку в статусе во время войны, его рейтинг вне военного статуса и рейтинг в статусе кандидата — это разные рейтинги.

"Зеленский верховный командующий, президент военного времени Зеленский и Зеленский кандидат в президенты — это три разных рейтинга", — отметил Саакян.

То же касается и Залужного, говорит он. Залужный как бывший главком, Залужный как посол Украины в Британии, и Залужный в качестве кандидата в президенты также будет иметь три разных оценки общества и рейтинга.

"Единственное, что могу сказать утвердительно, что в ней (повестке предстоящих выборов, — ред.) будет деструктивная сторона приваливать над конструктивной. Это не будет соревнование идей, это будет соревнование обвинений", — резюмировал политолог.

Ранее "Телеграф" обратился к Залужному с просьбой прокомментировать, есть ли у него политические планы. Он назвал условие, при котором об этом можно думать.