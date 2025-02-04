Украина готова предоставить США доступ к редкоземельным металлам, но есть условие: что говорят в ОП

В окружении Зеленского готовятся к встрече с Трампом для обсуждения этого

В Офисе президента (ОП) готовы обсудить с лидером США Дональдом Трампом предоставление украинских редкоземельных металлов. Об этом "Телеграфу" рассказал собеседник в окружении президента Владимира Зеленского.

"Наш лидер говорил об этом с Трампом еще осенью (во время визита в США в сентябре — Ред.). К тому же это наш пункт Плана победы", — объясняет источник.

По его словам, пока четких договоренностей нет.

"Наша задача проста: чтобы гарантировать использование ресурсов, нужно обеспечить безопасность Украины", — говорит собеседник.

В случае заключения соглашения и подтверждения гарантий безопасности Украина может получить сильную позицию во время переговоров с Россией, если они состоятся.

В настоящее время ОП занимается подготовкой встречи с Трампом. Детали на Банковой пока не разглашают.

Напомним, во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что хочет наладить поставки редкоземельных металлов (РСМ) из Украины в обмен на продолжение оказания помощи Киеву. Тема поставок редкоземельных металлов обсуждалась еще в прошлом году, когда президент Владимир Зеленский встречался с тогда еще кандидатом в президенты Трампом и представил ему "План победы".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Украины есть значительные запасы редкоземельных металлов, хотя некоторые месторождения сейчас находятся на оккупированной территории. Следует отметить, что на территории нашей страны находится около 5% так называемого "критического сырья" мира на сумму около 12 триллионов долларов. Это включает различные редкие материалы типа лития или титана, которые, впрочем, к группе редкоземельных не относятся.