Два звонка – и все пропало? Почему паниковать о сдаче Украины рано - Александр Нотевский
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Блогер рассказал, какие факторы действительно влияют на ситуацию и что сейчас важно для Украины
Вы что, реально посыпались из-за телефонного звонка? А бросит кто стенограмму, чтобы я тоже узнал, что там обсуждали?
Мы не знаем никаких деталей и содержания звонков и были ли там вообще хоть какие-то договоренности.
Мы не знаем, что в проекте соглашения, которое привезли США, какие правки предложит Украина к выходным и какова будет ее финальная версия.
Мы не знаем, что будут обсуждать в Мюнхене и с какими результатами оттуда уедет каждая сторона.
Мы знаем, что:
а) произошло 2 телефонных звонка продолжительностью 60-90 мин;
б) все стороны написали о них в положительных тонах;
в) Трамп на нынешнем этапе назначил ответственными за переговоры 4-х человек, 3 из которых считаются "нашим" крылом в его администрации.
Один негатив однозначно есть – Путина извлекают из изоляции и легитимизируют личной коммуникацией с Президентом США. Уже этот факт для него – дипломатическая победа. Но:
1) мы этого не ожидали?
2) этот Президент США встречался с Ким Чен Ином и называл своим другом.
Чем это все закончится не знает еще никто, включая всех участников процесса, но Донни достаточно написать 2 твита, чтобы нам была п*зда.
"Нам п*зда" зависит от:
1) количеству ошибок, которые власть и общество допустят внутри государства;
2) действий США;
3) действий Европы;
4) устойчивости России;
5) еще десяток факторов.
Пока я не видел ни одного действия, которое приблизило бы нас к п*зде. Санкции остаются. Военная помощь продолжается. Разрешение на дальнобойку не упразднено.
По другим параметрам тоже есть сдвиги. Пакеты помощи Европы увеличиваются. Правительство в Германии вскоре сменится союзным к нам, и это закрепит консолидированную позицию главных европейских столиц. Деньги на войну в 2025 году есть за счет 50 млрд замороженных активов и помощи ЕС. Украина наращивает собственное дальнобойное вооружение, в которое инвестируют европейцы, и применяет его по России каждый день. Прекратили формировать новые бригады. Идет реформа управления армией и создание корпусов. Драпатый выравнивает ситуацию в Донецкой области и, как пишет русская, даже проводит контратаки.
Борьба продолжается, ставки очень высоки, но звонок, о содержании которого вы ничего не знаете – не самая лучшая причина сыпаться.
Надеюсь, те, кто у нас отвечает за переговоры, до понедельника не будут читать комментарии ни в одной соцсети. Так и капитуляции их накрутите.
Источник – сообщение Александра Нотевского в Телеграм.
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