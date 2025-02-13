Блогер розповів, які фактори дійсно впливають на ситуацію та що зараз важливо для України

Ви шо, реально посипались через телефонний дзвінок? А кине хтось стенограму, щоб я теж дізнався, що там обговорювали?

Ми не знаємо жодних деталей і змісту дзвінків і чи були там взагалі хоч якісь домовленості.

Ми не знаємо, що в проєкті угоди, яку привезли США, які правки запропонує Україна до вихідних і яка буде її фінальна версія.

Ми не знаємо, що будуть обговорювати в Мюнхені і з якими результатами звідти поїде кожна сторона.

Ми знаємо, що:

а) відбулось 2 телефонні дзвінки тривалістю 60-90 хв;

б) всі сторони написали про них в позитивних тонах;

в) Трамп на нинішньому етапі призначив відповідальними за переговори 4-х людей, 3 з яких вважаються "нашим" крилом в його адміністрації.

Один негатив однозначно є – Путіна дістають з ізоляції і легітимізують особистою комунікацією з Президентом США. Вже цей факт для нього дипломатична перемога. Але:

1) ми цього не очікували?

2) цей Президент США зустрічався з Кім Чен Ином і називав своїм другом.

Чим це все закінчиться не знає ще ніхто, включно з усіма учасниками процесу, але Донні достатньо написати 2 твіта, щоб нам була п*зда.

"Нам п*зда" залежить від:

1) кількості помилок, які влада і суспільство допустять всередині держави;

2) дій США;

3) дій Європи;

4) стійкості Росії;

5) ще десятка факторів.

Поки що я не бачив жодної дії, яка наблизила би нас до п*зди. Санкції залишаються. Військова допомога продовжується. Дозвіл на далекобійку не скасований.

По іншим параметрам теж є зрушення. Пакети допомоги від Європи збільшуються. Уряд в Німеччині незабаром зміниться на союзний до нас, і це закріпить консолідовану позицію головних європейських столиць. Гроші на війну в 2025 є за рахунок 50 млрд заморожених активів і допомоги ЄС. Україна нарощує власне далекобійне озброєння, в яке інвестують європейці, і застосовує його по Росії щодня. Припинили формувати нові бригади. Триває реформа управління армією і створення корпусів. Драпатий вирівнює ситуацію на Донеччині і, як пише русня, навіть проводить контратаки.

Боротьба триває, ставки дуже високі, але дзвінок, про зміст якого ви нічого не знаєте – не найкраща причина сипатись.

Сподіваюсь, ті, хто в нас відповідає за переговори, до понеділка не читатимуть коментарі в жодній соцмережі. Бо так і капітуляції їх накрутите.

Джерело — допис Олександра Нотевського в Телеграм.