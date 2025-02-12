В Белом доме сделали однозначное заявление по поводу разговора Трампа с Путиным и Зеленским

Возможность визита Трампа в РФ в Белом доме комментировать отказались

В среду, 12 февраля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор Владимиром Зеленским, а до этого он провел аналогичный разговор с Владимиром Путиным. В Белом Доме отметили, что контакты Трампа с Путиным и Зеленским были "очень позитивными" и президент Росии, как и президент Украины, хочет мира.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга. Она подчеркнула, что США привержены "достижению мирного соглашения".

При этом в Белом доме заявили, что пока не готовы говорить о возможности очной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Мы не готовы это обсуждать", — сказала Ливитт.

Также на брифинге прозвучали слова о том, что в Белом доме не в курсе каких-то "предварительных условий" по Украине которые бы обсуждались лидерами РФ и США, но это не значит, что их совсем нет.

"США сейчас не готовы говорить о возможности и условиях визита Трампа в Россию", — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Кроме этого Ливитт добавила, что Трамп утверждает о том, что Зеленский, как и Путин, хочет мира и скорейшего прекращения войны.

Разговор Трампа с Путиным: что известно

Дональд Трамп в своей социальной сети рассказал, о чем говорил с Путиным 12 февраля. По его словам, речь шла не только об Украине — также обсуждались проблемы Ближнего Востока, искусственного интеллекта, силы доллара. Кроме того, политики затронули историю русского и американского народов, в частности, коснулись темы Второй мировой войны.

Трамп добавил, что он якобы договорился с Путиным работать очень тесно, в частности посещать страны друг друга. В его сообщении было и то, что команды немедленно начнут переговоры.

При этом российский лидер Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разговор длился почти полтора часа.

Песков добавил: "урегулирование ситуации между Россией и Украиной (Кремль избегает использование термина "война" — Ред.) может быть достигнуто путем переговоров".

Разговор Трампа с Зеленским: что известно

После разговора с Путиным Дональд Трамп провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора обсуждался визит в Украину министра финансов США Скотта Бессента, подготовка сделки по безопасности и по добыче ресурсов.

Зеленский отметил, что во время разговора обсуждались дальнейшие шаги для остановки российской агрессии и гарантировании длительного прочного мира.

О подробностях разговора рассказал и Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул: Зеленский и украинцы хотят мира. В то же время, по словам Трампа, Путин тоже якобы хочет заключение мира и прекратить войну.

По словам Трампа, его разговор з Зеленским прошел очень хорошо. Он отметил, что в пятницу, 14 февраля, запланирована встреча в Мюнхене. Американскую делегацию там представят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что новый министр обороны США Пит Хегсет не считает реалистичным сценарием вступление Украины в НАТО и выход на границы до 24 февраля 2022 года.