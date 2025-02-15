Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал новые заявления Китая

Последнюю неделю мы с вами наблюдали за тем, как Дональд Трамп всячески пытался форсировать события связанные с переговорными процессами о некоем "мире" в войне Украины и россии, при полном игнорировании европейской стороны. Даже сегодняшние заявления спецпредставителя президента США по вопросам Украины и россии Кита Келлогга на Мюнхенской конференции по безопасности напрямую касались вопроса участия Европы в переговорных процессах, и он ответил – нет.

Фактически, США всесторонне и нарочито игнорируют роль и даже более того, абстрагируются от идеи участия в переговорных процессах представителей Европы.

В свою очередь, совершенно неожиданное (а возможно и нет) заявление сделал глава МИД Китая Ван И, а именно: Европа должна присоединиться к мирным переговорам по Украине.

Причём Ван И подчеркнул, что европейские страны должны играть в этом ключевую роль.

Надо же, Китай встал на сторону Европы? Хотя, опять-так, почему "надо же"?

Китай сейчас находится в состоянии полной готовности к экономической войне с США 2.0. Следующие 4 года именно под аккомпанемент этого противостояния и будет развиваться, в бесконечной лихорадке мировая экономика. И для Китая уже важным становится поддержка тех сил, что недовольны действиями США.

Поэтому, даже несмотря на то, что Китай стал спасательным кругом для россии последние 3 года, поставляя технологии и контрабанду в обход санкций, на геополитической арене Пекин выбирает поддержку Брюсселя, в пику Вашингтону. Поэтому, этап рисования вилами по воде, а именно таковым является всё то, что мы могли наблюдать на протяжении этой недели, касательно неких мирных инициатив Белого дома, сопровождается и первыми уколами в рамках будущего экономического противостояния США и КНР.

Казалось бы, просто заявление, одно из многих других, звучавших за последнее время, но за ним может стоять определённый толчок в формировании коалиций по интересам. Не могу сказать, что для нас это плохо, ведь это, в некотором смысле конкуренция на арене, где Дональд Трамп не будет себя чувствовать исключительно доминирующим персонажем.

Главное умело нам воспользоваться складывающейся на этой арене обстановкой.

Источник: пост Коваленко в Telegram