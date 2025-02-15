Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував нові заяви Китаю

Останній тиждень ми з вами спостерігали за тим, як Дональд Трамп всіляко намагався форсувати події, пов’язані з переговорними процесами про якийсь "мир" у війні України та Росії, за повного ігнорування європейської сторони. Навіть сьогоднішні заяви спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлогга на Мюнхенській конференції з безпеки безпосередньо стосувалися питання участі Європи у переговорних процесах, і він відповів – ні.

Фактично, США всебічно і навмисне ігнорують роль і навіть більше, абстрагуються від ідеї участі у переговорних процесах представників Європи.

Своєю чергою, абсолютно несподівану (а можливо і ні) заяву зробив глава МЗС Китаю Ван І, а саме: Європа має приєднатися до мирних переговорів щодо України.

Причому Ван І підкреслив, що європейські країни мають відігравати у цьому ключову роль.

Треба ж, Китай став на бік Європи? Хоча, знову-таки, чому "треба ж"?

Китай зараз перебуває у стані повної готовності до економічної війни зі США 2.0. Наступні 4 роки саме під акомпанемент цього протистояння і розвиватиметься, у нескінченній лихоманці світова економіка. І для Китаю вже важливою є підтримка тих сил, що незадоволені діями США.

Тому, навіть попри те, що Китай став рятувальним колом для Росії останні 3 роки, постачаючи технології та контрабанду в обхід санкцій, на геополітичній арені Пекін обирає підтримку Брюсселя, на пік Вашингтону. Тому, етап малювання вилами по воді, а саме таким є все те, що ми могли спостерігати протягом цього тижня щодо мирних ініціатив Білого дому, супроводжується і першими уколами в рамках майбутнього економічного протистояння США та КНР.

Здавалося б, просто заява, одна з багатьох інших, яка звучала останнім часом, але за нею може стояти певний поштовх у формуванні коаліцій за інтересами. Не можу сказати, що для нас це погано, адже це, в певному сенсі, конкуренція на арені, де Дональд Трамп не почуватиметься виключно домінантним персонажем.

Головне вміло нам скористатися обстановкою, що складається на цій арені.

Джерело: пост Коваленка в Telegram