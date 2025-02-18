Совсем скоро? СМИ раскрыли время встречи Путина и Трампа, а в РФ ответили

В России выразили сомнения насчет сроков проведения встречи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Площадкой для переговоров между ними может стать Саудовская Аравия.

Об этом во вторник, 18 февраля, пишет Bloomberg. Там отметили, что в этот день высокопоставленные официальные лица США и России начали встречаться в Саудовской Аравии, чтобы обсудить, как положить конец войне в Украине.

При этом, во встрече не принимает участия ни один из представителей Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ранее уже предупредил, что его страна не признает "никаких соглашений о нас без нас".

"Главное — начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном. Встреча будет посвящена подготовке к возможным переговорам по урегулированию в Украине и встрече двух президентов", — заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

При этом, сам Ушаков сказал, что встреча Путина и Трампа вряд ли состоится на следующей неделе.

К слову, после возмущения европейцев тем, что США и Россия движутся вперед без какого-либо представительства Украины, США пояснили, что это лишь предварительные переговоры, а не начало полномасштабных переговоров по прекращению трехлетней войны.

Нвпомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет вовлечен в переговоры США и России в Саудовской Аравии.