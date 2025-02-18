"Трамп — рейганист": конгрессмен США объяснил, что это значит для Украины

Трамп не выступал против НАТО

Президент США Дональд Трамп хочет достичь мира в Украине через силу. Поэтому ему нужны сильная Европа и НАТО.

Об этом "Телеграфу" рассказал конгрессмен-республиканец от Южной Дакоты Джо Уилсон в материале ""Украинцев не бросят": конгрессмен-республиканец о плане США, реализме Трампа и ленд-лизе".

Как отметил Уилсон, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен очень точно сказала: "Это не украинская война, это российская война". И она права.

"Это российская война. Сначала она была направлена против Беларуси. И этого можно было избежать. Речь о вмешательстве в выборы. Война в Крыму и на Донбассе. Не будем забывать про Южную Осетию и Абхазию в Грузии. Военный контроль в Приднестровье", — пояснил конгрессмен.

По его словам, Трамп знает, что войну Путина нужно остановить сейчас. Иначе она распространится дальше, и будет потеряно еще больше человеческих жизней и территорий.

"Дональд Трамп — реалист. Он — рейганист. А это означает мир через силу", — говорит Уилсон.

Он отмечает, что США хотят видеть сильную Европу и НАТО. Однако по поводу Альянса возникло недоразумение, ведь Трамп не против НАТО. Он выступал за увеличение расхода НАТО на оборону до 2% от ВВП. Однако для достижения мира через силу этот показатель должен быть выше, ведь речь идет не только о преодолении режима военного преступника Путина.

"У нас ситуация, когда мы противостоим также муллам в Тегеране, которые вторглись в Израиль 7 октября 2023 года. И я считаю, что у нас есть отличная возможность после свержения диктатора в Сирии. И это стало возможным благодаря народу Украины. Они вдохновили народ Сирии на сопротивление. Путин не смог спасти своего диктатора Асада. И теперь Сирия станет свободной страной", – говорит конгрессмен.

Уилсон с нетерпением ждет, какие последствия падения режима Асада в Сирии будет на мир. По его мнению, это должно повлиять на диктатуру в Африке и народ Ирана, который не хочет жить в диктатуре.

"Поэтому Украина и украинцы заслуживают огромного уважения за свою борьбу. И мы знаем еще одну вещь. Именно украинцы вдохновили Швецию и Финляндию присоединиться к НАТО. Кто бы мог такое представить? Раз за разом украинцы могут гордиться тем, чего они уже достигли и чего еще добьются для западной цивилизации", — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что конгрессмен США напомнил украинцам кое-что о Трампе.