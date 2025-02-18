"Подарок для Путина": какие пункты включает мирный план Трампа, - депутат Европарламента

Депутат считает, что все эти пункты — это исполнение желаний российского президента Владимира Путина

Предложение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по мирному урегулированию войны России против Украины может состоять из трех этапов. Один из них — это выборы в Украине.

Об этом на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) написал депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский (партия "Союз 90/Зеленые"), ссылаясь на собственные источники. Он считает, что все эти пункты — это исполнение желаний российского президента Владимира Путина.

Речь идет о следующих трех этапах:

прекращение огня;

выборы в Украине;

подписание окончательного соглашения.

"Это полное исполнение всех желаний Путина. Особенно часть выборов — это подарок Трампа Путину. Путин ненавидит Зеленского, потому что он разбил его планы по подчинению Украины. И мечтает получить пророссийского кандидата после изнурительной войны", — считает евродепутат.

Он добавил, что европейцам должно быть понятно, что выборы должны состояться уже после финального этапа, но не до него.

"Также потому, что финальное соглашение не может быть результатом пророссийского кандидата, возможно избранного на этапе 2", — подчеркнул Лагодинский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Трампа озвучили новый прогноз по войне в Украине. В Белом доме не исключают, что войну можно завершить "за месяцы".