Поддерживают "консенсус" по Украине. Китай высказался о переговорах США и России

Глава МИД Китая Ван И заявил о поддержке "консенсуса" между Вашингтоном и Москвой

Китайская Народная Республика поддерживает "консенсус" между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией в переговорах по прекращению российско-украинской войны.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на министра иностранных дел Китая Ван И. Он завил, что его страна надеется на достижение мира и нахождение устойчивого и долговременного решения проблемы, "которое учитывает беспокойство друг друга". Правда, о ком конкретно в этом случае шла речь, точно неизвестно.

Также глава МИД Китая отметил, что Пекин готов играть "конструктивную роль" в переговорах по прекращению войны и установлению мира в Украине.

Это заявление Ван И прозвучало на полях саммита G20 в Южной Африке — там он встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Отмечается, что это произошло после встречи представителей США и России в Саудовской Аравии, куда не были приглашены представители Украины и Европейского Союза.

В Киеве и Брюсселе это вызвало беспокойство, ведь речь, вероятно, может идти о заключении соглашения на выгодных Кремлю условиях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США и Россия ведут тайные переговоры по Украине в Швейцарии. Последняя встреча состоялась на прошлой неделе, когда проходила Мюнхенская конференция по безопасности 2025.