Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса о том, что США сейчас действуют не в поддержку Украины, а в пользу Путина:

Мир через силу по-трамповски: применить силу к жертве и помогать агрессору.

Как-то мы иначе представляли "мир через силу". И вот Украину заставляют подписать соглашение, даже не имеющее никакого отношения к мирному процессу, а переговоры с Россией начинают с фразы "я знаю, что они сильны и могли бы завоевать всю Украину, но просто по доброй воле садятся за стол переговоров".

Я так и вижу, как работают успешные нью-йоркские застройщики. Как ведутся переговоры, когда хотят купить новый участок. "Я знаю, друг, что ты зажиточный и тебе не надо продавать этот участок. И ты это делаешь просто потому, что я клевой парень и нравлюсь тебе. И поэтому я дам тебе самую высокую цену, потому что тебе не надо продавать, на тебя не давят кредиторы, твоим детям не нужно оплачивать дорогие университеты и твоя жена не наняла лучшего адвоката по разводам. Поэтому вот тебе цена, вдвое выше рыночной и по рукам".

Где-то так же это работает, правда?

А соглашение о полезных ископаемых – это что? Если бы Трамп говорил, что Украина или украинские власти не хотят садиться за стол переговоров и поэтому он говорит жестко, это имело бы объяснение. Но нет. Он сам подтверждает, что украинские власти хотят переговоров. А потом выбрасывает на стол соглашение в стиле "вы нам должны", соглашение в стиле испанских конкистадоров при переговорах с туземцами. Хочет за наш счет получить хоть какой-то успех во время своего президентства.

Теперь они говорят, или вы отдадите долг, которого не существует, или мы отключим вам старлинки и не будем продавать ракеты ПВО, чтобы Путин смог улучшить позиции на поле боя и уничтожить энергетику? Это мир через силу.

Я не знаю, подпишет ли Зеленский соглашение, которое хочет получить от нас Трамп. Будет ли подписано любое соглашение, которое может полностью измениться по существу, оставшись только по форме победой Трампа. Мы не знаем, удастся ли превратить это соглашение во что-то здравое.

И это едва ли не впервые я пойму, если Украина пошлет Вашингтон в направлении русского военного корабля.

Я понимаю, что нам важно иметь американские инвестиции и это не только рост ВВП, но и уровень лоббизма в будущем. Также я понимаю, что как минимум 4 года мы будем иметь дело именно с такими США и Трамп никуда не денется.

Но так же я не могу принять соглашение, когда на Украину возлагают обязательства по компенсации по не существующим долгам. Когда Украину ставят в роль папуасов, где за бусинки забирают все. Когда Украину нагибают, шантажируя еще более глубокими объятиями с Путиным. Мотивируя это тезисами российской пропаганды.

Я всегда был за внешнее управление. Но сейчас Вашингтон нуждается во внешнем управлении, а не Киев…

Для нас приемлемо будущее распределение доходов от американских инвестиций. Но никак не долги перед американцами, по несуществующим обязательствам.

Так что если украинские власти отправят американцев вслед русскому военному кораблю, потому что не смогут добиться переформатирования соглашения, — я не буду критиковать украинские власти. Я буду поддерживать наших. Ибо это настоящий суверенитет. Мы не для того сражаемся в антиколониальной войне с Россией, чтобы попасть в колониальную зависимость от девелоперов из Нью-Йорка. Хватит с нас киевских застройщиков и их алчности.

Так же я буду приветствовать сделку, если удастся ее привести в нормальный вид и она будет касаться исключительно будущих рентных платежей по тем ископаемым, которые американцы или их партнеры будут добывать.

Я хочу, чтобы украинские власти чувствовали поддержку и имели простор для маневров. Даже если этот маневр требует непубличного посылания на* американцев. Даже когда под угрозой становится дальнейшая поддержка. США сейчас не являются друзьями. А значит, с ними можно разговаривать жестко. Они теперь не поддерживают демократию в Украине, они не способствуют реформам. Так почему мы должны переживать за их чувства? Трамп не любит нас, но он зависим от американского общества. И мы должны использовать и опираться на эту зависимость. Понимая, что у Трампа тоже есть мотивация. И поддерживать Украину. И принести своим избирателям хоть какое-нибудь соглашение. Потому что пока ему нечем похвастаться. Он уже провалил обещанную депортацию. Уже провалил борьбу с инфляцией. Уже был методически послан канадцами, мексиканцами, датчанами и арабами.

И компенсировать это все за наш счет – не очень хорошая идея.

Источник: Facebook Сергея Фурсы