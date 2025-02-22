США угрожают Украине отключением Starlink

Штаты продолжают шантажировать Украину

В США рассматривают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink компании Илона Маска. На такой шаг администрация президента Дональда Трампа может пойти, если Киев не согласится подписать соглашение о редкоземельных ископаемых.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, осведомленных по вопросу. По их словам, как один из рычагов давления на Украину в вопросе ископаемых, американские переговорщики рассматривают возможность отключения страны от Starlink.

Отмечается, что продолжение доступа Украины к Starlink обсуждалось на переговорах между американскими и украинскими официальными лицами, после того как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента. Об этом также говорилось во время встречи между спецпредставителем США по Украине и России Китом Келлогом и президентом Украины.

Американская сторона угрожает лишить Украину возможности использовать Starlink, если Киев не согласится подписать соглашение о своих полезных ископаемых. Это стало бы очень большой проблемой для фронта.

"Украина работает по Starlink. Он очень важен для них. Потеря Starlink… стала бы серьезным ударом", – сказал один из собеседников издания.

Почему Starlink важен для фронта

Отметим, военные активно используют терминалы спутниковой связи Starlink от компании Space X Илона Маска. Без них связь на передовой была бы просто невозможна.

Именно благодаря Starlink на фронте осуществляется координация, они дают возможность контролировать оперативную обстановку. Терминалы позволяют военным вообще иметь связь.

Что известно о предложенном США соглашении

11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" передать США редкоземельные минералы в качестве платы за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву. Уже на следующий день Штаты передали Украине предварительный документ соглашения о партнерстве по добыче полезных ископаемых.

По данным СМИ, администрация Трампа предложила Украине предоставить Соединенным Штатам 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны. Зеленский отказался подписывать этот документ. По его словам, он не содержит достаточных гарантий безопасности Украины и не защищает интересы государства. В Белом доме назвали решение главы Украины "недальновидным".

В дальнейшем США начали оказывать давление на Украину, пытаясь заставить ее подписать упрощенное соглашение. В Офисе президента подтвердили, что работа над документом продолжается, но некоторые пункты все еще вызывают вопросы, в частности, в контексте гарантий безопасности для Украины.

Как сообщал "Телеграф", офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин считает, что если США отключат Starlink, это будет прямая военная помощь Москве.