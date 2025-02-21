Президент "Краснов"? Мог ли КГБ завербовать Трампа во время его поездки в Советский Союз

Альнур Мусаев, автор сообщения о возможной вербовке Трампа, служил в КГБ и возглавлял КНБ Казахстана с 1997 по 1998 и с 1999 по 2001 годы.

Действующий президент США Дональд Трамп в 1987 году мог быть завербован Комитетом государственной безопасности СССР под псевдонимом "Краснов". Это могло произойти во время единственной поездки Трампа в Советский Союз, утверждает бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев.

Об этом он написал в своем Facebook. Мусаев отмечает, что вербовало Трампа якобы 6-е управление КГБ СССР.

"В 1987 году я служил в 6 Управлении КГБ СССР в Москве. Важнейшим направлением работы 6 Управления было вербовка бизнесменов капиталистических стран. Именно в тот год нашим Управлением был завербован 40-летний бизнесмен из США Дональд Трамп под псевдонимом "Краснов"".

Альнур Мусаев в советское время служил в КГБ, после распада СССР возглавлял КНБ Казахстана с 1997 по 1998 и с 1999 по 2001 годы. В 2007 году сбежал из Казахстана, поскольку против него создали уголовное преследование якобы из-за экономических преступлений. Впрочем, европейские суды, которые сначала арестовали Мусаева по требованию Казахстана, в конце концов оправдали генерала. Сам Мусаев, кстати, говорит, что разоблачает Трампа с 2015 года, и поэтому на него уже совершили два покушения.

Реально ли было завербовать Трампа?

Отметим, что Шестое управление КГБ занималось направлениями, вряд ли связанными с вербовкой – в "ведомстве" этого управления находились вопросы экономической контрразведки и промышленной безопасности. Вербовкой иностранцев могли заниматься специалисты 1-го "американского" отдела Первого главного управления (ПГУ КГБ, внешняя разведка) или Второе главное управление (контрразведка).

При этом бывший генерал-майор КГБ Олег Калугин, работавший на США и в 1989 году сбежавший за границу, в свое время давал интервью западным СМИ. В нем он упоминал о том, что у России есть компромат на Дональда Трампа, а также говорил об участии в его вербовке. Калугин служил именно в 1-м отделе ПГУ КГБ СССР, поэтому теоретически он мог быть к этому причастен.

С другой стороны, военный эксперт Иван Ступак, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, объяснил в комментарии специально для "Телеграфа", почему история вербовки Трампа, скорее всего, фейк.

"Во-первых, никто, никогда и никому не рассказывает, какой у него агент на связи. Все пытаются свои источники прятать, чтобы сохранить этот канал информации. Один человек работает, например, у него есть пять-десять человек на связи. О них знает он, знает его руководитель, может, высшее руководство… Коллега по столу, сидящему напротив него – он об этом не должен знать. Как и первый не знает об агентах, которых имеет коллега", – объяснил он специфику работы спецслужбистов.

Ступак добавил, что Трамп был в Советском Союзе однажды, в 1987 году. Он даже встречался с Горбачевым по поводу строительства гостиниц, то есть был гостем очень высокого уровня. Сам Трамп говорил, что СССР плохая страна, она прогнила. Поэтому очень странно предполагать, что в первый же визит Трампа завербовали, еще и не ПГУ, а шестерка, считавшаяся периферийным управлением.

"В КГБ было два топовых управления. Первое управление — это разведка, она работала повсюду, повсюду, повсюду. И второе — это контрразведка. Он (Трамп) был на попечении Центрального управления КГБ, это второе управление. Я уверен, что за ним наблюдали, его сопровождали. Но вербовать… Какой компромат может держать Трампа, когда он публично меняет любовниц, спит с порнозвездами, пляшет примаханные танцы? Что он занимается сексом с каким-нибудь мужчиной? О господи, что у них, оргия там? Ну что? Какой компромат? Что он делал?" – отметил эксперт.

По его словам, найти реальный повод для вербовки иностранного гостя "большого калибра" – а именно таким считался Трамп – очень тяжело. То есть, резюмировал Ступак, больше можно поверить в то, что у Трампа там личные пристрастия, "пиетет к россиянам", или еще что-то другое, но точно не компромат.

Между тем, по данным СМИ, Трамп приедет в Москву на торжестве 9 мая. Однако, прежде всего, он вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным будет отмечать заключение мирного договора с Украиной, а не победу над фашистской Германией.