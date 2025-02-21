СМИ назвали 5 шагов Зеленского, благодаря которым Трамп "накормит" его чем-то неприятным

Зеленский пять раз разозлил Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями во время мирных переговоров с Россией вызвал значительное раздражение у президента США Дональда Трампа. Это привело к напряженности в отношениях между двумя лидерами и угрозе сокращения американской военной поддержки Украины.

Как пишет Axios, первый инцидент произошел 12 февраля, когда министр финансов США Скотт Бессент прибыл в Киев с предложением предоставить США доступ к украинским полезным ископаемым в обмен на защиту. Зеленский, по словам Трампа, отнесся ко встрече пренебрежительно, отложив ее из-за усталости.

14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио обсуждали с Зеленским соглашение о полезных ископаемых. Однако украинский лидер заявил, что не может принять решение без согласия парламента, что удивило американскую сторону.

На следующий день, 15 февраля, Зеленский публично отверг предложение, назвав его невыгодным для суверенитета Украины. Это противоречило его предварительным положительным заявлениям в социальных сетях.

18 февраля, Зеленский подверг критике переговоры США и России в Саудовской Аравии без участия Украины. В ответ Трамп на пресс-конференции обвинил Зеленского в разжигании войны и ложно заявил о его низком рейтинге поддержки.

19 февраля Зеленский ответил, что Трамп находится под влиянием дезинформации. Трамп усилил критику, назвав Зеленского "успешным комиком", ставшим "диктатором без выборов". В то же время, он воздержался от критики в адрес президента России Владимира Путина.

Эти события привели к обострению отношений между США и Украиной. На Зеленского давят, чтобы он согласился отдать Крым, территории, оккупированные Россией в 2014 году, а также Азовское побережье, захваченное в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

"It’s a sh*t sandwich" ("Это сэндвич с дерьмом"), — говорит один из представителей администрации Трампа. "Но Украине придется это съесть, потому что [Трамп] дал понять, что это больше не наша проблема", — добавил он.

Также ранее Телеграф писал, что Встреча Зеленского, Трампа и Путина к 1 июля все ближе. В последние дни прогнозы резко изменились.