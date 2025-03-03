Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров указал на "фактор Зеленского", который мешает планам Дональда Трампа

Страсти, действительно, улеглись и до Трампа, возможно, дошло то, что новой Моникой в Овальном кабинете выглядел совсем даже не Зеленский.

Вопрос стоял просто: Трамп болтун или политический Титан?

Может ли он затушить войну?

Как выяснилось, нет.

Взять за рога бычину войны и повергнуть ее наземь под всемирный аплодисмент не получилось.

Первая попытка "взять и повергнуть" закончилась для Трампа грыжей и двумя днями угрюмого гольфа.

Старина Дональд, в результате скандала стал заложником Зеленского, от которого в первую очередь зависит прекращение войны.

Вне зависимости от того, что именно "насопят" в междусобойчике два диктатора — все упрется в "фактор Зеленского". Он является непреодолимым препятствием, которое после исторического хамства стало еще выше.

Да, Украине будет тяжко без США, но Трамп останется "бакланом".

Впрочем, не факт то, что хозяин Овального умеет видеть, сознавать и признавать ошибки.

Пока что, чувствуя то, что репутация Титана стремительно "прокисает", президент США обещает завтра нечто сенсационное.

С равным успехом от него можно ожидать, как проявлений адекватности, так и любой новой глупости.

"Завтрашняя ночь будет очень длинной. Я скажу все, как есть."

Трамп напустил тумана, вдруг назвав себя "единственным президентом, который не отдал украинские земли путинской России".

Источник: пост Невзорова в Telegram