Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров вказав на "фактор Зеленського", який заважає планам Дональда Трампа

Пристрасті дійсно вляглися, і до Трампа, можливо, дійшло те, що новою Монікою в Овальному кабінеті виглядав зовсім навіть не Зеленський.

Питання стояло просто: Трамп балакун чи політичний Титан?

Чи може він загасити війну?

Як з’ясувалося, ні.

Взяти за роги бичину війни та кинути її додолу під всесвітні оплески не вдалося.

Перша спроба "взяти та скинути" закінчилася для Трампа грижею і двома днями похмурого гольфу.

Старина Дональд, внаслідок скандалу, став заручником Зеленського, від якого насамперед залежить припинення війни.

Незалежно від того, що саме "насоплять" у міжсобойчику два диктатори — все упреться у "фактор Зеленського". Він є непереборною перешкодою, яка після історичного хамства стала ще вищою.

Так, Україні буде тяжко без США, але Трамп залишиться "бакланом".

Втім, не факт те, що господар Овального вміє бачити, усвідомлювати та визнавати помилки.

Поки що, відчуваючи, що репутація Титана стрімко "прокисає", президент США обіцяє завтра щось сенсаційне.

З рівним успіхом від нього очікується як проявів адекватності, так і будь-якої нової дурості.

"Завтрашня ніч буде дуже довгою. Я скажу все, як є."

Трамп напустив туману, раптом назвавши себе "єдиним президентом, який не віддав українські землі путінській Росії".

Джерело: пост Нєвзорова в Telegram