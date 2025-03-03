Президент Финляндии предложил Трампу и Зеленскому решить конфликт в необычном месте (видео)

Неожиданное предложение политик озвучил во время интервью Bloomberg TV

Президент Финляндии Александр Стубб предложил Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу решить их конфликт во время посещения финской сауны. По его мнению, это поможет им расслабиться и "вернуться за стол переговоров".

Об этом Стубб заявил во время общения с жрналистами. Стоит отметить, что финская сауна действительно является значимой частью финской и эстонской культуры и она даже была включена в списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Так, комментирую перепалку Зеленского и Трампа президент Финляндии Александр Стубб сделал неожиданное заявление. Он предложил всем участникам конфликта посетить знаменитую финскую сауну и после этого вернуться к конструктивному диалогу.

"Им нужно сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну и вернуться за стол переговоров", — заявил Стубб.

Напомним, во время встречи в Белом доме между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник напряженный спор по гарантиям безопасности для Украины. К перепалке присоединился и вице-президент Джей Ди Вэнс.

После инцидента ряд американских сенаторов подверг критике действия руководящей верхушки Соединенных штатов. Также европейские лидеры в большинстве своем поддержали Зеленского — они открыто восхитились непоколебимостью лидера Украины. Кроме того, в Нью-Йорке и других городах США прошли массовые акции протеста в поддержку Украины и, в частности, президента Зеленского.

Позже президент Украины заявил о том, что он не собирается извиняться перед Трампом и Джей Ди Вэнсом. Зеленский подчеркнул, что он "никого не оскорблял", а спор в Белом доме "не был положительным ни для одной из сторон".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Финляндия планирует заказать для ВСУ вооружение на сотни миллионов евро. Новая программа будет ориентирована, прежде всего, на приобретение продукции собственного оборонно-промышленного комплекса, а Украина благодаря новой программе финского правительства может получить оружие на 660 миллионов евро.