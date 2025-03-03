"Прочные отношения так не строятся": Зеленский прокомментировал ссору с Трампом

Зеленский подчеркнул, что "мы достойны равного диалога"

Владимир Зеленский сделал заявление по поводу перепалки с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которая произошла в Белом дом. По словам президента Украины, он четко понимает причины спора, однако не хочет это обсуждать и считает, что "эта ситуация пройдет".

Об этом Зеленский заявил во время общения с украинской и британской прессой по итогам саммита в Лондоне. Он подчеркнул, что подобные "открытые разговоры" между партнерами обязательно должны быть, однако перепалка в Овальном кабинете точно не принесла позитива ни одной из сторон.

"Я не хочу обсуждать то, что произошло. Я не думаю, что в таком формате следует продолжать строить прочные отношения. Я уверен, что эта ситуация пройдет, впереди более важные вещи, и если мы все будем дальше конструктивными, то, я думаю, нас ждет положительный результат", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что он точно понимает причины произошедшего в Белом доме, но не хочет это обсуждать. Он также добавил, что готов к конструктивному диалогу с американскими союзниками и попросил не забывать о том, кто является настоящим агрессором.

Напомним, во время встречи в Белом доме между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник напряженный спор по гарантиям безопасности для Украины. К перепалке присоединился и вице-президент Джей Ди Вэнс.

После инцидента ряд американских сенаторов подверг критике действия руководящей верхушки Соединенных штатов. Также европейские лидеры в большинстве своем поддержали Зеленского — они открыто восхитились устойчивостью лидера Украины.

Кроме того, в Нью-Йорке и других городах США прошли массовые акции протеста в поддержку Украины и, в частности, президента Зеленского.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что перепалка президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского изрядно возмутила сеть. Украинцы рьяно поддерживают его, называя Трампа "старым дедом", а вице-президента США Джей Ди Венса "гнидой".