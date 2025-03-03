"Время не на его стороне": У Трампа сделали громкое заявление о Зеленском и переговорах

В Белом доме сделали несколько ярких заявлений

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что Владимир Зеленский пока не готов к переговорам о мире, но время играет не на его пользу. В Белом доме подчеркнули, что Киеву следует начать диалог.

Об этом сообщил советник американского президента по вопросам государственной безопасности Майк Уолтц в эфире FoxNews. По словам представителей администрации Трампа, "терпение и кошельки США не безграничны", а значит, Вашингтон ожидает от Украины более четкой позиции относительно переговорного процесса.

"Время не на стороне того, чтобы продолжать этот конфликт. Терпение американского народа не безгранично, и наши запасы и боеприпасы не безграничны, чтобы нам хватило на все виды непредсказуемых событий по всему миру. Поэтому время говорить — сейчас", — заявил Волтц.

Кроме того, у Трампа отметили, что Зеленский якобы упустил шанс "экономически связать США и Украину на поколение вперед". В то же время, президент США готов вернуться к переговорам с Зеленским, но только при условии, что украинский лидер пересмотрит свою позицию.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудит приостановку или отмену военной помощи Украине. Это может затронуть и вооружение, оплаченное еще администрацией Байдена. Представитель администрации Трампа сообщил, что Трамп встретится в понедельник со своими главными помощниками по национальной безопасности, в том числе с государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Гегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики в отношении Украины.