Экс-член совета НБУ и финансовый аналитик Виталий Шапран рассказал о последних действиях Нацбанка

Осуждаю безответственную монетарную политику и публичную коррупцию в НБУ

6 марта НБУ заявил, что повышает свою ставку до 15,5% и вносит изменения в дизайн монетарной политики. Такие решения для широкой публики были обоснованы ростом инфляции в январе до 12,9% в годовом измерении (в феврале до 13,4%), а также необходимостью приведения потребительской инфляции к целевому значению 5% и поддержанию устойчивости валютного рынка. НБУ снова надеется на то, что изменение его ставки повлияет на привлекательность гривневых депозитов. С 7 марта при учетной ставке в 15,5% депозитные сертификаты овернайт будут приносить банкам 15,5%, депозитные сертификаты на 3 месяца – 18%, а кредиты овернайт будут стоить 18,5%. С 4 апреля эти ставки для банков составят 15,5%, 19% и 19,5% соответственно. Хотя НБУ и закладывает определенную стимуляцию для банков привлекать депозиты населения сроком более чем на 3 месяца, однако мы снова имеем дело с неадекватным поведением монетарных властей в Украине. Принятое НБУ решение снова приведет к:

Ухудшение условий кредитования, особенно это почувствуют заемщики prime-сегмента;

Более жесткие условия новых заимствований Минфина через ОВГЗ;

Рост расходов Минфина по ОВГЗ, доходность которых привязана к учетной ставке;

Уменьшение прибыли НБУ;

Уменьшение налоговых поступлений из-за снижения деловой активности, происходящего под давлением роста кредитных ставок.

Объяснение НБУ, что поднятие ставки до 15,5% и изменения в дизайне монетарной политики направлены на то, чтобы сделать ставки по депозитам в банках более привлекательными для населения и бизнеса, просто ничтожны и рассчитаны на неподготовленную аудиторию. Дело в том, что уровень конкуренции на рынке банковских услуг в Украине остается достаточно низким. На 01.01.2025 в Украине действовал 61 банк, из которых добрый десяток банков не работали с населением вообще. Также известно, что на начало года 7 государственных банков контролировали 53,63% средств клиентов и 63,48% средств физических лиц. С переходом одного из небольших государственных банков под контроль ГП "Укрпочта" доля государственных банков на рынке депозитов для населения вырастет до 65-70%. 5 из 7 государственных банков имеют очень большие сети отделений, которые покрывают всю Украину, что позволяет им играть решающую роль на рынке услуг для населения.

Вызывает глубокое разочарование тот факт, что НБУ пытается объяснить общественности, что рост учетной ставки нужен для повышения привлекательности депозитов в гривнах, но умалчивает тот факт, что привлекательность депозитов в гривнах можно было бы поднять элементарным собеседованием с руководителями 5 государственных банков с согласия Минфина. В то же время государство продолжает делать вид, что в Украине никакой финансовой группы государственных банков не существует, хотя для частных банков с одним акционером объединение в единую финансовую группу является обязательным.

На сегодняшний день государственные банки привлекали депозиты населения на 12 месяцев под такие номинальные ставки (из них еще нужно вычислить налог на депозиты):

Ощадбанк 11,50-12%

ПриватБанк 10%

Укрэксимбанк 11,75%-11,90%

Укргазбанк 11,25%-12,75%

СЕНС-банк 7,0%-12,50%

Изменение ставки НБУ и анонсы по повышению ставки по ДС НБУ почти не повлияли на решение государственных банков по депозитным ставкам для населения. Поэтому повышение ставки НБУ и ставок по ДС НБУ делается для того, чтобы "подоить Правительство воюющей страны" через Минфин и одновременно больше средств отправить в частный сегмент банковской системы Украины.

Объяснение НБУ, что поднятие ставки и доходности ДС НБУ нужны для стабилизации валютного рынка, также выглядят никчемными на фоне плавающего курса, к которому не нужно было спешить переходить, и значительных объемов международных резервов НБУ. Вместо жесткости на валютном рынке и укрепления доверия населения и бизнеса к курсовой политике НБУ за счет интервенций НБУ сознательно шел на курсовые колебания, ослабление регуляции и бессмысленные официальные курсовые прогнозы. Теперь после серии ошибок в регулировании валютного рынка НБУ предлагает украинцам заплатить за свои ошибки повышением расходов на обслуживание государственного долга, более дорогими кредитами и потерями бюджетных доходов (например, за счет уменьшения прибыли НБУ за 2025 год).

Вся эта дважды никчемная политика НБУ проходит на фоне космического роста операций по регулированию ликвидности банков. По состоянию на 07.03.2025 г. объем мобилизованных НБУ средств банков составлял 519 млрд грн. Этот "праздник ликвидности" за счет налогоплательщиков продолжался с начала года, и это при систематических жалобах от военных о нехватке на фронте дронов и боеприпасов. Конечно, рост ставки НБУ и ставок по ДС НБУ приведет к дальнейшему увеличению мобилизованной НБУ банковской ликвидности, но еще не факт, что заметно отразится на инфляции. По отношению к военным это просто саботаж.

В экономике Украины и без геополитических рисков ситуация не очень хорошая. Денежный поток, который украинцы направляют из-за границы домой, ежегодно уменьшается, в 2024-м он уменьшился до минимума за 8 лет. Причина тому – окончательная ассимиляция наших вынужденных мигрантов в Европе. Время сейчас не работает на Украину, и нам не столь важно, какой будет инфляция: 5-10 или 15%, но нам важно, чтобы национальная экономика отвечала оборонным потребностям и гарантировала движение к победе.

Просто катастрофой выглядит факт участия главы НБУ Андрея Пышного и его супруги в организации "благотворительных аукционов" по ​​продаже картин, где покупателями выступали находящиеся под наблюдением НБУ банки. Чувствуется прямой и публичный конфликт интересов. Пышный с женой продает своим поднадзорным банкирам картины, а уже 6 марта анонсирует увеличение выплат банкам фактически за счет будущих доходов государственного бюджета через ГС НБУ.

В этом кейсе остается еще 2 актуальных вопроса:

1. Не повлияет ли стоимость купленных картин на результаты проверок банков со стороны НБУ?

2. Как может сосуществовать деловая активность супруги Андрея Пышного в сфере торговли произведениями искусства с должностью главы НБУ? Общеизвестно, что рынок произведений искусства является величайшим реципиентом трека по отмыванию грязных денег. Украина здесь не исключение, вспомните лакомых к этому рынку дельцов, обслуживавших Минобороны во времена прошлого министра.

Призываю Офис Президента, депутатов Верховной рады всех, кто еще не потерял совесть и достоинство, а также соответствующие правоохранительные органы немедленно усилить контроль за работой НБУ, политика которого продолжает убивать способность украинской экономики отвечать оборонным потребностям страны в тяжелое время. Если мы и дальше будем игнорировать этот саботажно-коррупционный нарыв в НБУ, то нам и не следует обижаться на наших международных партнеров, которые во время дискуссий называют нас коррумпированной страной. Очевидно, мы таковы и есть. Чтобы победить, нужно меняться, в своей сфере специализации я изменений не чувствую.

Источник: пост Шапрана в Facebook