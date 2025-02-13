НБУ может отменить лимит в 150 тысяч гривен на переводы: когда и при каких условиях

НБУ ввел лимит в 150 000 гривен на ежемесячные переводы с карты на карту 1 октября 2023 года

Ограничения на карточные переводы в размере 150 000 гривен могут быть отменены уже весной. Нацбанк готов пойти на такой шаг, если увидит эффективную работу банков по проверке клиентов.

Финучреждения должны сами находить тех, кто передает свои карточки для незаконных сделок. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes.

По словам главы Нацбанка, самих ограничений недостаточно для борьбы с передачей карт в чужие руки. Банки должны усовершенствовать системы внутреннего контроля и лучше учить своих клиентов.

"Дропов не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента во время регистрации и анализировали его операции", — отметил Пышный.

В начале февраля большинство украинских банков уже сделали первый шаг – подписали общий меморандум об усилении проверок. Документ вводит дополнительные ограничения для подозрительных клиентов – им разрешат переводить не более 50 000 гривен.

Напомним, НБУ ввел лимит в 150 000 гривен на ежемесячные переводы с карты на карточку 1 октября 2023 года. Это было сделано для борьбы с теми, кто использует банковские счета для уклонения от налогов, продажи наркотиков и нелегальной торговли оружием.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцев могут ожидать более строгие лимиты банковских переводов. Но коснутся они не всех.