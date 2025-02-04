Обмен валют не для всех: кто развешивает табло с курсом на улицах городов и почему их не касается запрет НБУ

"Телеграф" разобрался в сложившейся ситуации

В Украине финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, которые проводят наличный обмен валют, запрещено вывешивать электронные табло с текущим курсом. Информировать граждан разрешено исключительно на кассах.

Об этом свидетельствует постановление №165 НБУ от 29 июля 2022 года. Однако на улицах городов украинцы могут видеть большие электронные табло с текущим курсом, которые никто не снимает. Как оказалось, этот запрет касается исключительно небанковских учреждений.

Известно, что начиная с 2022 года НБУ ужесточил требования к финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, которые осуществляют наличный обмен валют. Им было запрещено вывешивать электронные табло с текущим курсом, а также использовать информационные вывески, выносные щиты, штендеры и так далее.

Данное решение было принято с целью минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды. Однако на улицах украинских городов люди могут наблюдать большие электронные щиты с курсом валют.

"Телеграф" направил официальные запросы в профильные ведомства и узнал, что запрет касается исключительно небанковских учреждений, а банки имеют полное право вывешивать курс валют на улице любым удобным для них способом.

Об этом свидетьствуют ответы от НБУ и "ТАСКОМБАНКА".

"Эти изменения не касаются банков, поскольку на сегодня практически не зафиксировано ими злоупотреблений в сфере осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме. Таким образом, требование о запрете информирования об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют вне касс не распространяется на банки", — говорится в сообщении.

Кроме этого в НБУ подчеркнули, что за деятельностью небанковских финансовых учреждений осуществляется постоянный надзор и к нарушителям применяются "меры воздействия".

"Национальный банк осуществляет регулирование и надзор за деятельностью небанковских финансовых учреждений в рамках действующего законодательства и своих нормативно-правовых актов. За нарушение требований Постановления 65 Национальный банк может применять меры воздействия, адекватные совершенному нарушению. Факты применения таких мер относятся к информации с ограниченным доступом, раскрытие которой по запросу СМИ действующим законодательством не предусмотрено", — заявили в НБУ.

Напомним, в Украине вводят новые налоги и поднимают старые. Так, с 1 января 2025 года в Украине вырос военный сбор на зарплаты физлиц – с 1,5% до 5%. Однако при этом повышение не каснулось военнослужащих.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что для ФЛП в Украине изменили правила подачи налоговой отчетности. Эти нововведения должны обеспечить сбалансированность бюджета в условиях военного положения.