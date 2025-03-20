Не все: Зеленский рассказал, какая украинская АЭС интересует США

Восстановить нормальную работу АЭС можно за два года, в случае деоккупации

Украина и США действительно обсуждают возможность участия американцев в восстановлении Запорожской АЭС. Однако речь не шла о передаче всех АЭС под управление США, как могло бы показаться из заявления Белого дома.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Он отметил, что объяснил нюансы, которые связаны с восстановлением ее работы.

"Речь шла об атомной электростанции, которая находится под временной оккупацией. Она опасна, потому что Россия контролирует атомную электростанцию. Она не работает, потому что Россия с ней не знакома", — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что если Украина вернет контроль только над станцией, то этого будет недостаточно для ее нормальной работы. По словам президента, необходимо обустроить функционирующую инфраструктуру, подвести водоснабжение, а также обеспечить работу персонала.

"Мы готовы обсудить это. Но мы говорили исключительно об одной станции, которая находится под контролем "патриотов" (россиян — ред.)", — сказал он.

Зеленский добавил, что речи о передаче ЗАЭС россиянам не идет и она не будет работать под российской оккупацией из-за того, что они ее повредили и разрушили Каховскую дамбу. То есть в текущем состоянии, она представляет угрозу для всего мира.

"Это невозможно. Это значит, что завтра она заработает, после завтра ее россияне взорвут. Ну, то есть, это все не серьезно", — добавил он.

В то же время, если она вернется под украинский контроль, то ее нормальную работу можно возобновить за два года, отметил глава государства.

Как сообщалось ранее, в Белом доме прокомментировали разговор президентов Зеленского и Трампа. Там сообщили, что помимо соглашения о прекращении огня, лидеры обсуждали вопросы усиления ПВО, возвращения украинских детей и другие важные темы.