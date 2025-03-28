Есть три вещи, которые важны для Путина

Путин вышел из переговоров.

Вернее, имитация переговоров еще будет происходить. Но переговоры уже практически сорваны.

Путин начал выход с переговоров в Эр-Рияде, но вчерашние заявления о том, как он раздавит Украину и введет управление ООН просто ускорили процесс снятия масок. Итак, что заставило Путина ускорить процессы?

Два дня назад я уже писал о трех вещах, которые важны для Путина:

– он считает, что в ходе летней кампании он сможет существенно улучшить военные позиции. По-моему, это иллюзия, но он все больше живет в иллюзиях;

– он не готов к переходу к мирной жизни. Не готов лично из-за полного провала тех мечтаний, которые его толкнули в 2022 году к полномасштабному вторжению (провал исторической миссии). Не готов из-за страха перед тем, как себя поведет боящаяся Путина элита, но уже живущая в логике постпутин. Он боится также и реакции ура-патриотического меньшинства (30-35% населения), не имеющего вождей, но может стать остовом озлобленности на Путина.

- судя по всему, Путин поверил: что бы то ни произошло, Трамп не сможет начать нефтяную войну с РФ по частичному вытеснению российской нефти с мировых рынков нефти. Кроме того, Путин считает, что благодаря КНДР, возможно, Ирану и ряду других теоретически возможных точек напряжения, он потребуется и Трампу и Си во время переговоров Китай-США.

Теперь о войне. Мы практически вошли в новый цикл войны, где следующее переговорное окно возможностей может открыться не раньше конца осени.

Возможно ли возвращение к переговорам сейчас? По-моему, вероятность минимальна. Путин выдвигает такие требования, которые просто невозможно выполнить.

Какова будет реакция США? Еще некоторое время переговоры будут проходить по инерции. А дальше, три варианта:

1. Трамп закрывает глаза на все это и давит на Украину (вероятность низкая);

2. Трамп в той или иной форме поддерживает Украину, не теснит Россию и переключается на что-либо другое.

3. Трамп поддерживает Украину, включается в вытеснение России с нефтяного рынка мира, хоть и переключается на нечто иное.

Какой вариант выигрывает, зависит от того, как мы вместе с европейцами сработаем. Сейчас главными переговорами могут стать не переговоры Украина-Россия-США, Украина — ЕС-США.

Источник — Facebook Вадима Денисенко.