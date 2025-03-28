Путин готовится к войне с НАТО – немецкая разведка назвала вероятные сроки

Путин планирует увеличить количество оружия и техники на границе с НАТО на 30-50%

Россия готовится к войне против стран НАТО. Немецкая разведка предупреждает, что через пять лет Кремль будет готов к нападению.

Путин увеличивает армию до 1,5 миллиона военных и наращивает вооружение на границах с Альянсом. Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на секретный доклад немецких спецслужб.

В докладе говорится, что Кремль воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готов воевать для достижения своих целей. Немецкие спецслужбы предупреждают, что к концу десятилетия Россия будет полностью готова к Великой войне против стран НАТО.

Разведка Литвы считает, что Россия еще не может напасть на весь блок НАТО. Но Москва может попытаться атаковать одну или несколько стран Альянса, чтобы проверить, будут ли другие члены НАТО их защищать.

Хотя сейчас основные силы России сражаются в Украине, ее авиация и флот остаются боеспособными. Если война в Украине закончится, российские войска могут быстро переместиться к границам со странами Балтии.

Военные расходы России в 2025 году достигнут около 120 миллиардов евро, то есть более 6% экономики страны. Это в четыре раза больше, чем Россия тратила армию в 2021 году. Кроме того, Путин намерен увеличить количество оружия и техники на границе с НАТО на 30-50%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Европа создает новую систему безопасности. Европейские лидеры готовятся взять на себя больше военных обязательств.