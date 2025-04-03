Трамп не был первым? Когда США вводили массовые пошлины и кто еще так делал

Один из первых случаев введения пошлин углубил Великую депрессию

Действующий президент США Дональд Трамп ввел широкомасштабные пошлины на все экспортируемые в Соединенные Штаты товары. Но впервые ли это произошло в истории США?

Дело в том, что Соединенные Штаты и раньше вводили большие налоги на ввоз товаров из определенных стран или на определенные товары. И все же массовое введение пошлин хоть и случалось, но было временным. Подробнее рассказывает "Телеграф".

Когда США повышали пошлины или вводили их массово

В 1930 году, при президентстве Герберта Гувера, в США был введен закон Смута-Гоули. По нему значительно возросли пошлины на ввоз почти всех товаров в США. Но он, по оценкам экспертов и историков, был едва ли не самым главным фактором, который привел к международной торговой войне и усугубил Великую депрессию. Ведь другие страны также ввели ответные пошлины на американские товары. Что можно наблюдать и сейчас, ведь уже Канада, Мексика и Китай заявили, что введут ответный налог на американские товары.

Уиллис К. Гоули (слева) и Рид Смут в апреле 1929 года, незадолго до того, как закон Смута-Гоули о пошлинах прошел Палату представителей

Второй случай введения пошлин произошел в 1971 году, при администрации Ричарда Никсона, и получил название "Шок Никсона". Тогда для борьбы с кризисом было введено 10% пошлины на весь импорт в США. Но этот шаг был временным, и пошлины действовали меньше года.

Ричард Никсон

Не стал исключением и Билл Клинтон (1993–2001), ведь способствуя свободной торговле, ввел некоторые целевые пошлины на импорт стали.

Билл Клинтон

Администрация Джорджа Буша в 2002 году ввела пошлины на нас импорт стали в размере 30%, но позже их отменили после решения Всемирной торговой организации (ВТО).

Джордж Буш

Пятым случаем было введение тарифов на китайские шины в 2009 году администрацией Барака Обамы. Тогда была введена 35% пошлина на китайские шины с целью защиты американских производителей.

Барак Обама

Шестым случаем стали первые пошлины администрации Дональда Трампа в 2018–2020 годах.

Дональд Трамп

Трамп ввел 25% пошлины на все китайские товары в рамках торговой войны. А также установил таможенные пошлины на сталь и алюминий из многих стран, среди которых и Украина.

Своим шагом в 2018 году Трамп стал первым, кто масштабно применил таможенную политику против конкретной страны, ведь его предшественники вводили пошлины почти на весь импорт или на определенные товары. В 2022 году Джо Байден скорректировал и сохранил некоторые тарифы на сталь и алюминий, которые ввел Трамп.

Кроме пошлин, Соединенные Штаты также вводят экспортные ограничения, функционирующие в виде лицензирования или запретов на вывоз определенных товаров. Больше всего это касается технологий двойного назначения – высокотехнологичное оборудование, микрочипы, военные технологии.

США не единственная страна, которая вводила пошлины на все импортные товары

В 1947-1991 годах Индия отметилась политикой "импортозамещения". Тогда правительство ввело высокие тарифы и квоты на импорт с целью защиты и развития собственной промышленности. Также тогда страна стремилась снизить зависимость от иностранных товаров.

Но уже в начале 1990-х годов Индию ожидал экономический кризис, повлекший за собой снижение тарифов, что, в свою очередь, открыло экономику Индии для мировой торговли.

Китай до вступления во Всемирную торговую организацию, которое произошло в 2001 году, ввел высокие тарифы на широкий спектр импортных товаров. Целью такого шага была защита отечественной промышленности и стимуляция ее развития. Однако уже после вступления в ВТО Китай значительно снизил пошлины и открыл рынок для иностранных товаров.

С 2000 года Аргентина периодически применяла протекционистские меры, в которые входят высокие тарифы на импортные товары. После экономического кризиса 1998-2002 годов страна ввела ряд торговых барьеров, чтобы уменьшить импорт и способствовать внутреннему производству.

Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Россия, Япония на карте (отмечены красными флажками)

В годы раннего экономического развития после Второй мировой войны Япония также вводила пошлины почти на весь импорт. Тогда это было частью стратегии обновления экономики и индустриализации. Но уже впоследствии страна постепенно снизила таможенные пошлины и открыла свои рынки. Повлияло на изменение торговой политики Японии и то, что она в 1955 году присоединилась к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ).

Бразилия в 1930-1980 годы также стремилась к импортозамещению и ввела протекционистскую торговую политику, известную как импортозаменяемую индустриализацию (ISI). Согласно ей, правительство ввело высокие тарифы и импортные ограничения, чтобы защитить отечественную промышленность и уменьшить зависимость от иностранных товаров.

В годы постсоветского развития Россия ввела пошлины на многие импортные товары, чтобы защитить свою отечественную промышленность. В последние годы страна также вводит ограничения, но уже скорее как ответ на санкции.

Страны ЕС

Европейский Союз в 1993 году ввел Совместный внешний тариф на весь импорт, поступающий на единый рынок из стран, не входящих в ЕС. Следует заметить, что пошлины отличаются в зависимости от категории продукта. Но преследуют цель схожею с мотивацией других стран — защита и развитие промышленности ЕС, а также поддержка конкурентного рынка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие товары Украина экспортирует в США.