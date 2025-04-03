Пошлины Трампа больно обрушили биткойн и не только: узнайте, что происходит на крипторынке

Как пошлины Трампа ударили по крипторинку?

2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил масштабный пакет таможенных тарифов, включающий как базовые, так и взаимные пошлины. Это привело к стремительным изменениям на финансовых рынках: сначала курс биткоина вырос, но впоследствии резко упал.

С 5 апреля 2025 г. вступает в силу базовая пошлина в размере 10% на импорт всех товаров, за исключением стран-партнеров США. Кроме того, Вашингтон вводит дополнительные ограничения против более чем 60 стран, список которых был обнародован Белым домом. Эти мероприятия начнут действовать с 9 апреля.

В некоторых случаях пошлины еще более жесткие. К примеру, для Китая введен новый тариф в 34%, не учитывающий уже действующие 20% пошлины, связанные с борьбой с незаконным оборотом фентанила. Таким образом, общая ставка для КНР достигла 54%.

Следует отметить, что более высокие тарифы заменяют собой базовые 10%, а не прилагаются к ним. Канада и Мексика подпадают под отдельные условия тарифной политики.

"Эти тарифы будут оставаться в силе, пока президент Трамп не решит, что угроза, созданная торговым дефицитом и безответной политикой, устранена или смягчена", — говорится в информационном бюллетене Белого дома.

Реакция рынков: криптовалюты и акции под ударом

Как сообщает Incrypted, заявление Трампа вызвало значительные колебания на финансовых рынках. Биткоин мгновенно подскочил до $88 500, но вскоре упал, а его недельное проседание превысило 4%.

Курс BTC/USDT на бирже Binance. Источник: TradingView.

Большинство крупных криптовалют также понесли потери.

Американский фондовый рынок отреагировал падением: индекс S&P 500 потерял более 3%, а капитализация входящих в него компаний снизилась более чем на $1 трлн.

Индекс US500. Источник: TradingView.

Японский Nikkei 225 упал на 3%, обновив минимум за последние восемь месяцев.

Индекс Japan 225 (Nikkei 225). Источник: TradingView.

Доходность 10-летних облигаций США упала до самого низкого уровня с октября 2024 года. По мнению экспертов, это увеличивает вероятность смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой, несмотря на рост рисков инфляции из-за торговой войны.

"Это переломный момент для мировой экономики. Многие страны могут оказаться в рецессии. Если тарифы сохранятся надолго, большинство экономических прогнозов придется пересматривать", — отметил Олу Сонола, руководитель экономических исследований США в Fitch Ratings.

В ЕС готовится ответ на действия Вашингтона. "Мы работаем над контрмерами для защиты наших интересов и бизнеса, если переговоры не дадут результата", — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Пока ситуация остается нестабильной, и основная интрига — как именно на новые тарифы отреагируют Китай, ЕС и другие пострадавшие страны. В краткосрочной перспективе рынки могут и дальше лихорадить, однако сторонники Трампа считают, что его стратегия в конечном счете принесет пользу США.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил "день освобождения США", что подразумевало введение новых торговых пошлин против всех стран. Под удар попала автомобильная промышленность, а также пиво, пивные банки и алюминиевая продукция.