Общественный деятель, правозащитница и исполнительный директор и соучредительница БФ "Восток-СОС" об ударе россиян по Сумам 13 апреля

Все мы шокированы тем, что произошло в Сумах и Кривом Роге. Ракеты по площадям, магазинам, автобусам, автомобилям, по концертному залу, по детской площадке. Погибшие. Раненые. И находятся те, кто пишет: "А что там делали военные?"

Давайте сразу — военные там были, потому что у нас тотальная война. У нас нет абсолютного тыла. У нас нет региона, куда не долетает российская ракета. Люди в пикселе – на вокзалах, в маршрутках, во дворах, у нас в квартирах. Потому что Украина обороняется.

И даже в войне есть правила. У войны в городе есть четкие ограничения. Ее нельзя вести так, как это делает Россия без ответственности.

Есть принципы, закрепленные в международном праве (Urban warfare), которые кратко можно обозначить так:

- не стрелять туда, где точно будут гражданские

- не использовать оружие, которое убивает вслепую большое количество людей

- не оправдывай удар, если ценой будет уничтожена жизнь гражданских людей и инфраструктуры города.

Боеголовка со шрапнелью – это именно такое оружие. Ее запускают не в цель, а во всех сразу. Такая ракета не различает кто ты, военнослужащий или учительница, ребенок или взрослый, стоишь у автобусной остановки, в концертном зале или на скамейке в сквере. Это тысяча стальных шаров, которые летят с безумной скоростью и уносят жизни. Это не точечный удар. Это террор города.

И вот я подошла к главному: не каждый военный в городе – легитимная цель для ракеты. Военнослужащий в многоэтажке – не приговор всех жителей этого дома. Человек в форме в автобусе – не причина убить пассажиров и водителя. Человек в пикселе на улице – не разрешение лупить ракетой по детской площадке.

Удар по Сумам не дал России никакого военного превосходства. Это не о стратегии. Это о страхе, об уничтожении, о терроре гражданского населения. Это не "боевая операция". Это военное преступление, совершаемое с целью деморализации. Это иллюстрация неуважения к правилам, проявление пренебрежения миром в момент разговоров о мире.

Война – это мир. И Россия это показывает всему миру.

Поэтому перестаньте искать виновных в Украине. Не направляйте свои атаки на тех, кто защищает нас каждый день. Наша задача — фиксировать российские преступления, говорить о них здраво, тщательно к фактам и деталям, добиваться ответственности тех, кто отдал приказ. Заметьте, что здесь нет задачи комментировать, почему военные не сидели исключительно в окопе в поле. Потому что завтра в городе нас некому будет защищать.

И еще. Если вы читаете людей, которые набирают популярность на смертях, разгоняя, что "украинцы сами виноваты", потому что собрались не в том месте, если вы поддерживаете их позицию – поздравляю, это ваше дно. Люди в форме собираются не только для награждений. Они готовят планы, координацию, эвакуацию, оборону. Они живут. Несмотря на то, что враг ежедневно собирается убить их.

Они – вчерашние гражданские, которые были под защитой ваших фейсбук-постов. Единственная разница между ними и вами сейчас – они присоединились к силам обороны.

Если вы хотите что-нибудь написать. Напишите о непропорциональности, неизбирательности и шрапнеле в боевом заряде ударившей по Сумам ракеты.

Источник — сообщение Александры Дворецкой в Facebook