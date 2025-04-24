Зеленский действительно много говорит, но есть загвоздка

Я не люблю Зеленского. Не голосовал за него. И не буду голосовать в следующий раз.

Поэтому я очень легко поверил бы, что он может сорвать переговоры. Представим, что нужно сохранять режим тишины и молчать. Путин молчит. А Зеленский нет. И как на это намекает Трамп. Что если бы Зеленский молчал, гениальное соглашение уже было бы заключено.

Тем более что Зеленский действительно много говорит. Много комментирует. Что, как известно, очень раздражает Трампа. И чтобы не раздражать его, можно было бы выпускать с комментариями на арену кого-то мелкого. И не троллить Трампа крымской декларацией.

Так может Трамп действительно все делает правильно, а Зеленский все разрушает? Ну может от Украины и не требуют признать Крым российским, но комментарии Зеленского срывают соглашение, когда он не признает Крым российским?

Я бы мог легко в это поверить. Если бы только Трамп демонстрировал поразительную эффективность во всех других местах. И только решить проблему агрессии России против Украины ему мешал Зеленский.

Но нет. Трамп везде проигрывает. И постоянно ищет кого-то другого, кто виноват. Так как Трамп априори виноват не может быть.

Например: Экономика следует в рецессию? Это все глупый председатель ФРС.

И всегда Байден. А еще немного Обама. И может Хиллари.

То есть это стандартный нарратив Трампа. Искать кого-нибудь виновного. Как и его непринятие Зеленского. Потому что они очень похожи. И стандартное поведение — создавать хаос и искать простое решение сложной проблемы, конечно, не работающей. Но решение гениальное. Поэтому точно должен быть кто-нибудь, кто не дает это решение реализовать и мешает. Кто противный. Кто-то, кого Трамп точно не любит.

И вот после 100 дней президентства они родили один листик плана. И этот гениальный листик не сработал только из-за Зеленского.

В нашем случае это всегда Зеленский. И вот рот Путина, Песков, заявляет, что если бы Украина вывела войска из всех регионов Украины, которые нравятся Путину настолько, что он записал их в свою Конституцию, то война бы закончилась. Чем не очередное условие мира. А виноват Зеленский. А о Кремле даже не вспоминаем.

Конечно, всегда можно придумать, что Песков сказал это в ответ на заявление Зеленского о Крыме. Но вот загвоздка. Если Трамп не требует от Зеленского признания Крыма как российского, то есть это не часть соглашения, то почему это соглашение разрушает и побуждает россиян делать свои заявления? Какая разница, что говорит об этом Зеленскому? Или Путин настолько чувствительна душа? Чувствительный душегуб. Так его ранил Зеленский, что сразу десятки ракет улетели.

Может быть, логичнее, что решавшая Трампа пообещал Путину, что они нагнут Украину, а это никак не получается? И потому сделка никак не лепится. Потому что это не Россия "готова на все", а Трамп готов на все, что требует Россия, даже несмотря на задницу, в которой Россия оказалась, и из которой президент США ее упорно вытаскивает. И о чудо, это разрушает сделку, потому что ни европейцы, ни украинцы на такое не готовы идти.

И, конечно, финальное соглашение, которое когда-нибудь будет, поздно или раньше, будет компромиссом. А компромисс — это действительно когда обе стороны не удовлетворены. Но хотелось бы видеть именно недовольного Путина, а не счастливо спасенного Трампом из грязи. И если бы Трамп с какой-то странной настойчивостью не пытался во что бы то ни стало не обидеть Путина или просто не испортить настроение.

А кто виноват? Кто всрался? Конечно, невестка. Не Трамп же.

Источник — Сергей Фурса