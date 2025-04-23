После встречи в Лондоне Келлог призвал действовать по "плану Трампа"

Переговоры все же прошли

В Лондоне прошли переговоры между спецпосланником президента США Китом Келлогом и руководителем украинского ОП Андреем Ермаком. Американская сторона назвала встречу положительной и отметила необходимость двигаться вперед.

В частности, спецпосланник Трампа заявил, что пора действовать по директиве президента США: остановить боевые действия и достичь мира. Об этом Кит Келлог написал в соцсети X после переговоров в Лондоне.

"Позитивные переговоры в Лондоне с руководителем ОП Андреем Ермаком. Пора двигаться вперед в соответствии с директивой президента Трампа об украинско-российской войне: остановить убийства, достичь мира и поставить Америку на первое место", — написал американский спецпосланник.

Напомним, предварительные опасения по поводу игнорирования американской стороной лондонских переговоров не подтвердились. Встреча делегации Украины со спецпредставителем США состоялась по окончании основной части консультаций в формате "коалиции желающих". Информацию о переговорах обнародовал руководитель Офиса президента Украины.

Андрей Ермак отметил, что украинские представители четко высказали свою позицию американской стороне. По его словам, Киев считает, что первоочередным шагом должно быть полное прекращение огня, которое станет отправной точкой для дальнейших мирных переговоров. Украинская сторона выразила надежду, что такое видение отвечает подходу нынешнего президента США.

Кроме того, стороны согласовали важность постоянного диалога и систематических контактов. Глава ОП подчеркнул, что для Украины остаются неизменными ключевые принципы, связанные с защитой государственного суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на фоне срыва переговоров в Лондоне Трамп вышел с новыми обвинениями в адрес Зеленского и Украины. Мы рассказывали, что он сказал на этот раз.