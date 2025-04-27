Співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін спростував міф про "подарунок" Криму

Ви знали, що Крим обійшовся Україні (УСРР) в майже 100 млрд доларів?

З нього було виселено 200 тис. корінного населення і завезено (включаючи час окупації) понад 1,5 млн російськомовного населення. Ті, хто кричать, що Крим Україні "подарували" забувають не лише про те вилучення в Україні тисяч гектарів родючих земель, а й про величезні інвестиції, зроблені країною в порятунок та розвиток економіки Криму.

За оцінками істориків, внаслідок тих подій із передачею територій РРФСР Україна була позбавлена ​​понад 200 тис. людей.

З них половина населення – це українці. А також понад 40 тис. квадратних кілометрів території. Для порівняння: площа Криму становить 27 тис. квадратних кілометрів.

У грошах це сьогодні:

Вартість 40 тис Га родючих земель в Україні:

80-140 мільйонів доларів (при ціні 2,000-3,500 доларів за гектар)

Вартість 40 тис. Га родючих земель у Польщі для порівняння:

320-480 мільйонів доларів (при ціні 8,000-12,000 доларів за гектар)

Що ще важливо: за даними перепису 1926 року, на територіях РРФСР, що прилягають до УРСР, проживало насправді близько 4,5 мільйона українців.

Тепер до витрат на Крим

Я не історик, але тут те, що міг знайти в публічних джерелах. Передача Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР було здійснено на підставі указу Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 року. Офіційно необхідність передачі пояснювалася "спільністю економіки, територіальною близькістю та тісними господарськими та культурними зв'язками між Кримською областю та Українською РСР".

У післявоєнний період Крим перебував у важкій економічній ситуації – сільське господарство занепало, промисловість — зруйнована, демографічна ситуація ускладнена депортацією кримських татар.

Проекти:

1. Північно-Кримський канал (1961-1975)

Найбільшим інфраструктурним проєктом стало будівництво Північно-Кримського каналу – зрошувально-обводнювальної системи завдовжки 402,6 км для подачі дніпровської води до посушливих регіонів Криму.

Вартість проекту:

кошторисна вартість першої черги: 257,74 млн рублів (За цінами 1960-х років);

переведення в сучасний еквівалент: приблизно 2,5-3 млрд доларів (з урахуванням інфляції долара та паритету купівельної спроможності).

У зоні каналу було створено 7 великих зрошувальних систем: Красноперекопська, Джанкойська, Радянська, Раздольненська та інші15. Канал забезпечував 80-87% (!) обсягу забору води для півострова до 2014 року.

2. Сімферопольська ТЕЦ/ДРЕС:

введена в експлуатацію 30 грудня 1958 року;

модернізація в 1984 та 1986 роках: установка газотурбінних установок вартістю 23 млн рублів;

сучасний еквівалент інвестицій у модернізацію: близько 150-200 млн доларів.

3. Сонячна електростанція СЕС-5 у Щолкіному:

будівництво: 1981-1985 роки;

вартість: близько 26 млн рублів;

сучасний еквівалент: приблизно 170-220 млн доларів США.

4. Відновлення сільського господарства

Інвестиції в розвиток сільського господарства, зокрема рисівництва, мали значний економічний ефект. Завдяки функціонуванню Північно-Кримського каналу чистий прибуток від обробітку рису склав:

1964 р. — 1,8 млн рублів;

1965 р. — 4 млн рублів;

1966 р. — 6 млн рублів;

1967 р. — 10 млн рублів;

1968 р. — 11,5 млн рублів.

Разом за 5 років: 33 300 000 рублів (близько 400-450 млн доларів у сучасному еквіваленті).

5. Будівництво туристичної інфраструктури

Створення санаторно-курортної мережі (1950-1980-ті рр.):

будівництво та модернізація 120+ санаторіїв, включаючи "Дніпро", "Місхор", "Курпати";

витрати: 85-100 млн руб. (1950-1960-ті рр.);

сучасний еквівалент: 1,2-1,5 млрд доларів (з урахуванням інфляції та курсу).

Розвиток турбаз та маршрутів:

створення 27 турбаз до 1983 рік (КОСТЕ);

інвестиції в інфраструктуру піших маршрутів: 12-15 млн рублів (1970-ті);

сучасна вартість: 180-220 млн доларів.

Готельний комплекс "Турист" (1980 р.):

вартість будівництва: 23 млн рублів;

сучасний еквівалент: 340 млн доларів.

6. Модернізація транспортної інфраструктури

розширення аеропорту Сімферополь (1980): 45 млн рублів → 670 млн доларів;

реконструкція залізничних вокзалів: 18 млн рублів → 270 млн доларів.

Сукупні інвестиції

Сумарні інвестиції у розвиток Криму за період його перебування у складі УРСР/України становили, за різними оцінками, від $50 до $105 млрд доларів у сучасному еквіваленті.

Ця сума включає:

прямі капітальні інвестиції в інфраструктурні проекти;

витрати на відновлення промисловості;

витрати на розвиток соціальної інфраструктури;

субвенції та дотації з центрального бюджету;

обслуговування та експлуатацію створеної інфраструктури.

Нагадаю також, що з Криму радянськими окупантами було насильно виселено понад 200 тис. кримських татар. Інших народностей РСР у Крим було переселено близько 800 тис. осіб. За деякими оцінками, з моменту окупації до Криму було переселено ще до 1 млн. осіб. Цим і пояснюється "російськомовність" населення окупованого півострова.

Цей допис про те, що Царська Морда (Трамп) який захотів віддати Земську волость (Крим) окупантам і близько не розуміє контексту. Але хто може йому його довести?

Джерело: Facebook-сторінка Анатолія Амеліна.