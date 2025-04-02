Блогер и бизнесмен Роман Шрайк о том, почему не стоит надеяться на снижение рейтинга Трампа:

Постоянно встречаю "боление", что рейтинг Трампа будет падать, падать, и тогда!..

Спешу разочаровать — и тогда ничего не будет.

По крайней мере до января 2027, когда придет новый состав Конгресса, избранного в ноябре 2026 (переизбирается вся Палата и 1/3 Сената).

▪️В истории США было четыре импичмента президента (в том числе дважды у Трампа), но ни один из них не закончился отстранением от должности.

▪️Восемь раз президенты умирали — четверо своей смертью, четверых убили.

▪️Только один раз за всю историю президент США подал в отставку — Ричард Никсон из-за Уотергейтского скандала.

Для отрешения от должности необходимы 2/3 голосов в Сентате. А это абсолютно нереально, если только не произойдет пи**ец апокалиптического масштаба. Лояльность республиканского большинства может подувять, но не до такой степени.

Если по какой-то причине Трамп не доживет до конца срока, президентом станет Джей Ди Вэнс. При этом выборы нового президента все равно пройдут в ноябре 2028.

Ждать, что Трамп подаст в отставку из-за скандала, мягко говоря, наивно. У него этих скандалов на дюжину никсонов хватит.

Так что пока нам придется жить с президентом Трампом и республиканским большинством в обеих палатах Конгресса.

Процессы в американском обществе идут, но реализуются они только в ноябре 2026 на выборах в Конгресс, а затем в ноябре 2028 на выборах президента.

▪️Как иллюстрация — вчера прошли довыборы в Палату представителей в двух округах во Флориде.

Конгрессмен Майк Уолтц был назначен советником Трампа, а Мэтт Гетц погорел на нарко-педофильском скандале, не дождавшись назначения Генпрокурором.

Вместо них вчера все равно были избраны республиканцы. Единственное изменение — проценты поддержки, которые существенно просели.

В ноябре Уолтц и Гетц победили с примерно одинаковым счетом 67:33.

А всего через 5 месяцев их преемники — со счетом 57:43.

И тут суть не в личностях. Эти упавшие проценты — проценты поддержки республиканцев в принципе.

Итого. На выборах в ноябре 2026 республиканцам светит звезда, но это будет не скоро. А мы живем здесь и сейчас.

Источник: Telegram Романа Шрайка