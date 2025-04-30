В ЕС предложили Сербии выбор

В Европейской комиссии предупредили президента Сербии Александра Вучича о последствиях его возможного посещения парада к 9 мая, который устраивает Владимир Путин. В России из-за этого уже высказали свое недовольство.

По словам спикера ЕК Гийома Мерсье, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос накануне посетила Сербию. Его слова передает Суспільне.

"Она (Кос, — ред.) также заверила, что будет продолжать поддерживать сербский народ в его стремлении к ЕС, но участие президента Вучича в военном параде в Москве повлияет на это обязательство", — сказал Мерсье.

Он не стал уточнять, какие последствия грозят Вучичу, однако подчеркнул, что ЕС с осторожностью относится к своей безопасности, а его чиновники так же с осторожностью будут относиться к лидерам стран, которые поехали на парад в Москву.

"Нам действительно нужно, чтобы Сербия заверила нас в своем стратегическом направлении. Так что позиция была четкой с самого начала, и отношения с Россией не могут быть как обычно", — добавил спикер ЕК.

Представитель российского МИД Мария Захарова уже успела наброситься с критикой на Европейский союз, вывалив много нелестных эпитетов.

"Что это за "черные метки", которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки", — сказала она.

Стоит отметить, что Россия была признана спонсором терроризма резолюциями Европарламента и ПА НАТО от ноября 2022 года, поэтому видеть от ее представителей обвинения других стран в "терроризме", как минимум странно. При этом у ЕС есть и другие причины недолюбливать Россию, например она в начале вторжения в Украину украла у Европы около 500 пассажирских самолетов на 20 миллиардов долларов. Ну и можно даже не вспоминать ядерный шантаж Кремля, с которым европейским странам приходится жить уже несколько лет.

Как известно, Сербия уже долгое время пытается дружить и с ЕС, и с Россией одновременно. Страна подала заявку на вступление в Евросоюз еще в 2009 году, а в 2012 году стала официальным кандидатом. Однако Сербия отказалась вводить санкции против России из-за вторжения в Украину, хотя большинство стран ЕС считают это обязательным условием для новых членов.