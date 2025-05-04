Румыния снова выбирает президента: как проходят повторные выборы и что известно

Уже более 4,5 миллиона румын проголосовали на избирательных участках

В воскресенье, 4 мая, в Румынии продолжается голосование в первом туре повторных выборов президента страны после того, как предыдущие выборы, состоявшиеся в ноябре 2024 года, были аннулированы Конституционным судом. Всего сейчас в списке для голосования – 11 кандидатов.

Об этом сообщает Digi24. Известно, что 19 тыс. избирательных участков будут работать с 7:00 до 21:00 по местному времени.

После предвыборной кампании, в ходе которой впервые состоялись три раунда телевизионных дебатов между кандидатами, все 11 участников остались в гонке. Речь идет о следующих лицах:

Крин Антонеску (альянс "Румыния вперед"),

Елена Ласкони (Союз спасения румын),

Сильвиу Предойу (Национальная лига действий),

Джордже Симион (Альянс за единство румын),

Лавиния Шандру (Социал-либеральная гуманистическая партия),

Кристиан Терхеш (Национально-консервативная партия),

Себастьян Попеску ("Новая Румыния"),

Независимые кандидаты:

Ион Бану-Муссел,

Никушор-Даниэль Дан,

Петру Фунериу

Виктор Понта.

Инфографика "Телеграфа"

По состоянию на 14:00 уже известно, что более 4,5 миллионов румын проголосовали на избирательных участках по всей стране. Разница в численности населения между городскими и сельскими районами увеличилась в пользу городских.

Явка избирателей в стране превысила 25% (в постоянных списках зарегистрировано почти 18 млн избирателей).

Предытория

Как известно, в конце ноября прошлого года в Румынии прошел первый тур президентских выборов, на которых победил Келин Джорджеску. Политик с открытыми пророссийскими взглядами согласно опросам не должен был набрать даже нескольких процентов, а потому в Румынии заподозрили масштабное российское вмешательство в избирательный процесс. В частности сообщалось, что россияне провели масштабную пропагандистскую кампанию через сервис TikTok.

В начале декабря суд аннулировал результаты голосования, а повторные выборы были назначены на май 2025 года. За отставку президента выступают в основном ультраправые "Партия молодежи" (ПМ), от которого выдвигался Джорджеску, "Альянс за союз румын" (АСР) и SOS. ПМ и SOS отличаются пророссийскими взглядами, в то время как АСР просто имеет евроскептическую позицию.

Дважды были собраны подписи для инициации процедуры импичмента, но им не хватало голосов. А уже в третий раз к правым присоединились депутаты от проевропейского и проукраинского "Союза за спасение Румынии", которые считают, что пребывание Йоханниса на посту президента после завершения мандата противоречит демократическим принципам и углубляет политическую нестабильность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что политическая нестабильность в Румынии привела к отставке президента. Глава государства Клаус Йоханнис в феврале 2025 года подал в отставку.