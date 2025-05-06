Аналитик Медиацентра "Одесская политическая платформа" Юрий Христензен о причинах постоянных обстрелов Одессы

- Почему они обстреливают Одессу?

- Потому что перед тем, как захватить территорию, они сначала превращают ее в безжизненный лунный ландшафт.

- Они все еще мечтают захватить Одессу?

- В апреле 2014 года бессменный лидер РФ заявил претензии на восемь украинских областей. Нет ни одной причины полагать, что он изменил свои планы.

- Но ведь в этой войне гибнут россияне?

- В декабре 2021 года президент РФ озвучил претензии на контроль над Европой в границах 1997 года. Россияне уже мертвы в войне с НАТО за эти границы.

- Разве НАТО не сильнее?

- Смотря в чем. В 2015 году российский полковник дал интервью о концепции террористической войны. Тысяча боевиков дешевле одной крылатой ракеты. Но они могут нанести много больший урон, чем крылатая ракета. У НАТО не хватит ракет, чтобы уничтожить всех мобилизованных Кремлем боевиков.

- В смысле, мобилизованных?

- После оккупации территории Кремль проводит "денацификацию". С помощью террора и боевой пропаганды меняет идентичность населения. В новой идентичности оккупация — это "освобождение", агрессор — "защитник", а в жертвах и разрушениях виноваты "враги", находящиеся на "еще не освобожденной" территории. После Кремль мобилизует "денацифицированных" мстить "врагам" за смерть их близких.

- И нет возможности отказаться?

- Есть, если готов платить цену. Кремль уничтожает несогласных на оккупированной территории. Бессудные расстрелы, ямы, подвалы, пытки. У оставшихся небольшой выбор. Либо ты соглашаешься на коллаборацию, либо садишься на подвал.

- Ужас.

- Кремль так действовал во всех войнах. В Афганистане, Анголе, Вьетнаме, Корее, Китае так набирали боевиков в зоне советского контроля. В современной России так набирают мобрезерв в оккупированных когда-то нацреспубликах. Просто мы этого не замечаем, пока война нас непосредственно не коснется.

- А опция "не воевать" в Москве существует?

- В российском ФЗ "О ветеранах" есть два коротких периода, когда Кремль не вел ни одной войны. Первый — после смерти Сталина. Второй — во время дефолта 1998 года. Все остальное время — от одной, до семи войн одновременно.

- А нам говорили, что мы за мир.

- И сейчас россиянам говорят, что они за мир. Не нападают, а "защищаются". Не разрушают, а "освобождают". Не оккупируют, а "возвращают свое". Если они не будут "защищаться", то солдаты НАТО нашлют на них "боевых комаров", захватят их недра, поменяют им пол и запретят буквы "М/Ж" в туалетах.

- Судя по скорости продвижения российских войск, не все россияне в это верят.

- Не все, кто верит, согласны в этом участвовать. А Кремль после опыта 2022 года пока не прибегает к принудительной мобилизации россиян.

- Пока?

- Нет ни одной причины полагать, что Кремль не продолжит принудительную мобилизацию россиян, когда придет время.

- Время еще не пришло?

- Согласно доктрине ГШ РФ, конвенциональный конфликт — лишь один из этапов гибридной войны. Конвенциональная агрессия против Украины началась 2014 году. Но фотографии подготовки боевиков с флагами будущих "народных республик" появились в конце нулевых.

Информационные нарративы будущей войны отмечались в исследовании КНУ с 2001 года. Не позднее 2004 года наблюдалось открытое вмешательство Кремля в украинские выборы с московскими политтехнологами, деньгами, пропагандой и "каруселями".

В 2008 году, после войны с Грузией, в Крыму появилось "Русское единство", а в Одессе партия "Родина". Все это часть гибридной войны, предшествующая конвенциональной агрессии. Все это мы наблюдаем сейчас в Европе. И, возможно, время для конвенционального нападения еще не пришло.

- Выборы в Румынии — часть подготовки?

- Не только в Румынии. Это должно быть очевидно из истории кремлевских войн.

- Европейцам это очевидно?

- Нам было очевидно, что вмешательство в выборы 2004 — это подготовка к агрессии 2014, а агрессия 2014 — это пролог к масштабной войне 2022?

- Хорошо, допустим, Кремлю плевать на жизни россиян. И "освобождаемых" там готовы пустить в расход. Но у НАТО есть ракеты, способные ударить по Кремлю!

- В самом начале агрессии 2022 российские войска сбили румынский военный самолет в Черном море. Потом сбили вертолет с группой эвакуации. Ракеты не полетели.

До этого и после этого кремлевские спецслужбы осуществляли диверсии и теракты в странах НАТО. Применяли боевые яды, взрывали военные склады, повреждали подводные кабели. Ничего не произошло.

- Политические импотенты. Израиль бы не промолчал.

- Кремль с середины прошлого века ведет против Израиля террористическую войну. Обучал террористов в Перевальном и на курсах КГБ в Балашихе. Готовил лидеров террористов в московских вузах. Вооружал и обучал армии противников Израиля. Посылал "ихтамнетов".

В октябре 2023 года кремлевские прокси совершили террористическое нападение на Израиль. Накануне над регионом повесили российский разведывательный спутник, а из Бейрута начало вещание радио Sputnik на арабском языке.

Лидеры террористов ездят за инструкциями в Москву. Израиль в ходе военной операции находит на складах террористов современное российское оружие. И ничего. Израиль боится не только ответить, но и признать участие Москвы.

- Безрадостная картина получается. Но, вернемся к Одессе. Есть какой-то способ, чтобы нас меньше обстреливали? Может они решат сохранить центр города, как часть исторического наследия?

- В Пальмире они обстреливали историческое наследие, которое на несколько тысячелетий старше.

- Но хоть какие-то ценности у них есть?

- Есть. Исходя из этих ценностей, они пытаются вернуть контроль в границах влияния СССР и Российской империи. В Венгрии, Словакии, Румынии и ряде других стран наметились успехи. В Болгарии ведется работа. В бывшей Югославии виден потенциал. А Одесса находится у них на пути.

- Сколько у нас времени?

- До смерти диктатора, либо экономического дефолта, Кремль не откажется от своих планов. Конвенциональное перемирие возможно, но не окончание гибридной войны.

Остановить конвенциональную агрессию может конвенциональное сопротивление. Препятствовать гибридным планам способен приход понимания этих планов в наших головах.

А до понимания и сопротивления, все произведенные в России дроны, ракеты и снаряды будут выпущены по нам. Никаких моральных ограничений здесь нет. Все, что тяжелее воздуха, может упасть по нам, по сирийцам, по европейцам…

С точки зрения обитателей Кремля, у них все хорошо. Личная власть диктатора укрепляется, количество черной икры на столе неизменно. Территория прирастает, народ не бунтует. Какой им смысл прекращать войну?

Источник — пост Юрия Христезена в Facebook