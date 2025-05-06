"Украина – это мое": какие козыри дает соглашение о недрах и что может стать "ядерным ударом" по Путину

Сделка дает Трампу несколько возможностей

Соглашение о недрах между США и Украиной, по мнению президента США Дональда Трампа, может дать ему больше рычагов влияния на российское руководство во время переговоров. Дескать, сделка должна показать России, что США никуда не уйдут из Украины.

"Телеграф" решил выяснить, о каких рычагах идет речь и существуют ли они вообще.

"Украина — это мое"

По мнению политолога Владимира Сонюка, которое он высказал в комментарии "Телеграфу", беря под контроль наши недра, президент США Дональд Трамп словно говорит Путину: "Украина – это мое!".

"Как когда-то президент Янукович, по легенде, сказал хозяину кремля: "Владимир Владимирович, Украина — это мой бизнес!". У Януковича, правда, не было на руках "серьезных карт" – выражаясь фразой Трампа. А вот у самого Трампа такие карты есть. Потому что при большом желании, он может уничтожить Путина как экономически (из-за "термоядерных" энергетических санкций, о чем в Вашингтоне сейчас серьезно думают), так и военно (если бы до этого дело дошло, хотя надеемся, что не дойдет — слишком большие риски для человечества в целом). Но, по большому счету, после вступления в действие этих наших договоренностей с американцами о полезных ископаемых, мечтать о захвате всей Украины для Путина уже поздно", — объясняет Сонюка.

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Не прям таки рычаг

А вот политический и экономический эксперт Тарас Загородний в разговоре с "Телеграфом" выразил мнение, что соглашение о недрах — ни на что не влияет или влияет опосредованно.

"Здесь, скорее всего, двусторонние отношения и инструмент для Трампа объяснять избирателям, почему он продает оружие Украине, чем влияние на Путина. Ну, здесь опосредованное, можно полагать, влияние. Почему? Потому что главным итогом этого соглашения является продажа оружия Украине. Это первое. Второе, фактически это фиксация того, что Украина является частью западного мира. Это на будущее.

А непосредственно на Путина могут повлиять конкретные санкции, которые Трамп может лично ввести, предоставление Украине большей помощи. Или например, объявление России спонсором терроризма. Это был бы "ядерный удар" по России", — сказал Загородний.

Напомним, ранее мы писали о том, какие интересные нюансы есть в соглашении Украины и США.